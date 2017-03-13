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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29060275/
13 марта 2017, 16:32 | Биатлон | «Газета.Ру»

Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону представил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене 17—19 марта, сообщает Nordic Magazine.

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону представил состав команды на заключительный этап Кубка мира который пройдет в норвежском Хольменколлене <nobr>17—19 марта</nobr> сообщает Nordic Magazine. Увеличить
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Победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад также примет участие в соревнованиях.

Биатлон. Этап Кубка мира. Холменколлен. Состав сборной Франции.
Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод, Симон Детье.
Женщины: Анаи Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмони, Жюстин Брезаз, Мари Дорен-Абер, Энора Латюльер, Жулия Симон.
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