Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла четвертое место в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, однако провалилась в контактных гонках. Антон Шипулин по традиции много проиграл в спринте и наверстал в пасьюте, а тренерский штаб сборной России включил в заявку на финал сезона сразу трех юниоров.