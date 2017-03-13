Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону представил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене
17—19 марта, сообщает Nordic Magazine.
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Победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад также примет участие в соревнованиях.
Биатлон. Этап Кубка мира. Холменколлен. Состав сборной Франции.
Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад,
Женщины: Анаи Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмони, Жюстин Брезаз, Мари
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