Россия бросила в бой молодых

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Восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти стал для российской сборной самым неудачным за весь сезон. Если девушки в течение соревновательной зимы уже приучили болельщиков к слабым результатам, то мужчины неожиданно провалились.

Взлет и падение Виролайнен.

Напомним, что изначально соревнования были запланированы в Тюмени, но Россия лишилась права проведения кубкового старта из-за доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждается, что на Олимпийских играх в Сочи над допинг-пробами российских спортсменов были произведены незаконные манипуляции.

В результате Международный союз биатлонистов (IBU) внял рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и перенес восьмой этап Кубка мира в Контиолахти.

Несмотря на это российские болельщики приложили все усилия, чтобы биатлонисты чувствовали себя как дома. Представительство болельщиков из России было самым внушительным и шумным на трибунах стадиона. Увы, даже в такой обстановке показать достойный результат у мужчин не получилось. На этот раз приятную неожиданность преподнесли девушки, но, как это уже случалось в текущем сезоне, успех оказался разовым, и будущее женского биатлона в стране выглядит более чем туманным.

Тем не менее, обладательница Кубка IBU Дарья Виролайнен неожиданно показала четвертый результат в спринте, продемонстрировав не только чистую стрельбу, но и неплохую скорость на лыжне.

В частности, она уступила обладательнице бронзы белоруске Дарье Домрачевой всего 14 секунд. Победительницей спринта стала норвежка Тириль Экхофф, а серебро досталось немке Лауре Дальмайер, которая практически обеспечила себе Золотой хрустальный глобус. У ближайшей преследовательницы Габриэлы Коукаловой из Чехии, отстающей от лидера на 167 очков, остались лишь чисто математические шансы.

Остальные россиянки выступили в спринте неудачно. Екатерина Шумилова и Ирина Старых показали 23-й и 24-й результат соответственно, причем Старых промахнулась дважды в стойке, а Шумилова отстреляла точно, но уступила победительнице минуту и восемь секунд на лыжне.

Так же слабо выглядели на лыжне Ирина Услугина и Виктория Сливко, которые с одним лишь промахом заняли 40-е и 58-е места.

Проблемы функциональной подготовки и техники бега продолжают преследовать российских биатлонисток на протяжении всего сезона. И если до чемпионата мира в австрийском Хохфильцене отсутствие должной скорости можно было списать на подготовку к главному старту сезона, то на самом мировом первенстве и после него девушке стали выглядеть на дистанции еще хуже.

Надежды на то, что впервые стартовавшая в Кубке мира этого сезона Виролайнен добавит свежести команде, увы, не сбылись. В гонке преследования Дарья допустила три промаха и с четвертого места скатилась на 17-е, что все равно позволило ей стать лучшей среди россиянок.

А ее нестабильная стрельба стала причиной провала команды в супермиксте, где на четвертом для себя огневом рубеже Виролайнен убежала на два штрафных круга, закрыв с восьми попыток лишь три мишени.

В итоге Алексей Волков, бежавший с ней в паре, финишировал лишь 14-м. К сожалению, как обычно случается в российском биатлоне, многие сразу же сменили милость на гнев, и в сторону биатлонистки посыпался град критических стрел. Однако тренерский штаб не теряет веру в 28-летнюю спортсменка, и поедет на финал Кубка мира в Холменколлене.

Любимые грабли Шипулина.

Этап в Контиолахти стал единственным, где мужская сборная России существенно уступила женской. В первый день соревнований в спринте россиян постиг становящийся уже печальной традицией провал. Никто не смог пройти стрельбище идеально, а некоторые и вовсе выступили намного ниже своих возможностей.

Больше всего настораживает 29-е место и три промаха Антона Шипулина, который после серебра третьего этапа в чешском Нове-Место ни разу не попал в спринте даже в двадцатку сильнейших.

Однако в пасьюте Шипулин традиционно преображается и показывает настоящие чудеса. Так, неделей ранее в корейском Пхенчхане лидер российской команды с 23-й место поднялся на второе, а на чемпионате мира ему не хватило восьми секунд до пьедестала почета. Однако в этот раз два промаха на последнем рубеже помешали ему побороться за подиум, и он финишировал лишь десятым. Ставший лучшим среди россиян спринте Евгений Гараничев с 23-го места поднялся на 12-е. В пасьюте Евгений справился с проблематичной для себя стойкой, на которой не допустил ни одного промаха, но неожиданно дважды попал в молоко на третье огневом рубеже в положение лежа.

Что касается смешанной эстафеты, то Татьяна Акимова, Старых, Гараничев и Матвей Елисеев остановились в одно позиции от пьедестала почета, правда уступили занявшим третье место украинцам чуть более 20 секунд.

Сразу бросилась, а глаза слабая стрельба команды в стойке.

Если в положении лежа российская команда использовала всего один дополнительный патрон, то на втором рубеже спортсмены затратили уже девять. Пожалуй, стрельба стоя станет второй главной темой межсезонья после рассуждений о судьбах российских девушек.

Трудности перевода.

Отдельного внимания заслуживает неплохое выступление Тимофея Лапшина, который дебютировал в этом году на Кубке мира в личных гонках. В спринте он показал 18-й результат и опередил всех россиян, а в гонке преследования он финишировал 15-м. Еще в прошлом году 29-летний спортсмен не мог пробиться в основную сборную России, выступая в кубке IBU, но тепер.

Лапшин получил корейское гражданство и на предстоящих Олимпийских играх выступит за страну — хозяйку.

Таким образом, он продолжил массовую миграцию российских биатлонистов на восток следом за Анной Фролиной (в прошлом Булыгиной), Екатериной Аввакумовой, Александром Стародубцем и Андреем Прокуниным, который занял пост главного тренера сборной Кореи по биатлону.

Не избежал финский этап и скандала.

На этот раз инициатором стал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который заявил, что на стадионе в Контиолахти находится много пьяных русских.

Однако позднее спортсмен поспешил объяснить свои слова.

«Мои слова там полностью перекрутили. Я бы хотел все пояснить, чтобы не было непоняток. Меня спросили, как атмосфера в Контиолахти, на что я ответил, что много русских и пьяных. Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности и сказал это в шутку, а журналист вынес в заголовок. Потом россияне решили, что, дескать, мне мешают русские болельщики. Я не хотел никого обидеть, тем более у меня есть родственники в России, и мне сегодня утром было перед ними неудобно. C российскими болельщиками проблем не было. Я ничего не имею против русских болельщиков и ни в коем случае не хотел обидеть русский народ.

К российским болельщикам и биатлонистам у меня нет никаких претензий, — рассказал Пидручный в интервью «Чемпионат.com».

Союз биатлонистов России уже объявил о составе команды на финал Кубка мира в Норвегии. Тренерский штаб включил в сборную сразу трех юниоров: 19-лентюю Валерию Васнецову, 21-летнюю Екатерину Мошкову и и Игоря Малиновского, которому исполнится 20 лет как раз в разгар соревнований — 18 марта. Такое решение понятно — все основные результаты в сезоне уже показаны, а ситуацию с женским биатлоном так быстро не исправить.

Однако такое решение не вызвало единогласного одобрения всех специалистов. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что СБР опоздал с этим решением.

«Это надо было делать три года назад. Сейчас, дай бог, если девочки себя покажут, то у нас будет шанс к Олимпийским играм хоть что-то подготовить, но если они провалятся, это будет удар по ним. Пожелаю им успеха и везения, я ведь ратую три года за омоложение состава. Какая разница, кто будет занимать 30-е места, но зато они будут получать опыт и совершенствоваться, — заявил Тихонов «Чемпионат.com».

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев отнесся к эксперименту осторожно.

«Если это сильные юниоры, то почему бы их не попробовать, но решать и оценивать их состояние тренерам. Я видел их на первенстве мира (среди юниоров — “Газета.Ru”) и заметил, что высоких скоростей они там не показывали, поэтому включение их сразу на Кубок мира вызывает вопросы», — заключил специалист.

Впервые после чемпионата мира выйдет на старт Александр Логинов, который завоевал бронзу в смешанной эстафете в Хохфильцене, однако после этого он вернулся в кубок IBU, в общем зачете которого уверенно победил.

С недавно вернувшимся после дисквалификации 25-летним спортсменом многие специалисты связывают большие надежды на будущее. В любом случае, до Олимпиады в Пхенчхане осталось уже меньше года, и если мужчины претендовать на медали будут, то как поднять женскую сборную в такие короткие сроки, пока непонятно.

Последний этап Кубка мира 2016/17 стартует в норвежском Холменколлене 17 марта.

Состав сборной России в финале сезона.

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский, Алексей Волков.

Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова.