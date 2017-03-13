Дарья Юркевич: Это был мой последний старт сезона. Может, и не только сезона. Хочется много чего сказать
Автор одного из самых высоких результатов женской сборной Беларуси по биатлону в нынешнем сезоне Дарья Юркевич после одиночного микста в Контиолахти в комментарии, содержащем многочисленные намеки, подвела черту под своим выступлением, а, возможно, и под карьерой.
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На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде 29-летняя Дарья Юркевич показала 3-й результат в индивидуальной гонке на 15 км.
«Сегодня [вчера] у меня был последний старт в сезоне, а может и не только в сезоне… Хочется много чего сказать, но лучше скажу спасибо всем, кто был рядом, поддерживал и верил! Жизнь расставит все и всех по своим местам! Всем желаю прекрасной весны!», — высказалась спортсменка у себя в Инстаграм.
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