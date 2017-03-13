Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29056510/
13 марта 2017, 12:40 | Биатлон | «Прессбол»

Дарья Юркевич: Это был мой последний старт сезона. Может, и не только сезона. Хочется много чего сказать

Автор одного из самых высоких результатов женской сборной Беларуси по биатлону в нынешнем сезоне Дарья Юркевич после одиночного микста в Контиолахти в комментарии, содержащем многочисленные намеки, подвела черту под своим выступлением, а, возможно, и под карьерой.

Автор одного из самых высоких результатов женской сборной <span class=error>Беларуси</span> по биатлону в нынешнем сезоне Дарья <span class=error>Юркевич</span> после одиночного <span class=error>микста</span> в Контиолахти в комментарии содержащем многочисленные намеки подвела черту под своим выступлением а возможно и под карьерой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде 29-летняя Дарья Юркевич показала 3-й результат в индивидуальной гонке на 15 км.

«Сегодня [вчера] у меня был последний старт в сезоне, а может и не только в сезоне… Хочется много чего сказать, но лучше скажу спасибо всем, кто был рядом, поддерживал и верил! Жизнь расставит все и всех по своим местам! Всем желаю прекрасной весны!», — высказалась спортсменка у себя в Инстаграм.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ