Динара Алимбекова и Кристина Ильченко выступят на этапе Кубка мира в Холменколлене

Автор одного из самых высоких результатов женской сборной Беларуси по биатлону в нынешнем сезоне Дарья Юркевич после одиночного микста в Контиолахти в комментарии, содержащем многочисленные намеки, подвела черту под своим выступлением, а, возможно, и под карьерой.