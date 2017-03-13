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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29055670/
13 марта 2017, 11:56 | Биатлон | «Прессбол»

Динара Алимбекова и Кристина Ильченко выступят на этапе Кубка мира в Холменколлене

Стал известен состав белорусской команды на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Стал известен состав белорусской команды на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Увеличить
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Мужскую команду представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Александр Дорожко. У женщин выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Кристина Ильченко, сообщает «Биатлон online».

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