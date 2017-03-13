Дарья Домрачева поднялась на 25-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону

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На кубковом этапе в финском Контиолахти лучшая белорусская биатлонистка стала бронзовым призером в гонке преследования. Это уже вторая награда Дарьи Домрачевой в нынешнем сезоне. Первую медаль после возвращения на лыжню она завоевала 10 февраля на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, взяв серебро в гонке преследования. Сейчас в активе Дарьи Домрачевой 311 очков и 25-я позиция в общем зачете. Из белорусских биатлонисток выше Дарьи только Надежда Скардино, у которой 410 зачетных баллов и 19-е место. На 38-й строке Ирина Кривко (185 очков), 64-я позиция у Дарьи Юркевич (54), 98-е место у Надежды Писаревой (2).

Первое место занимает 23-летняя немка Лаура Дальмайер (1137 очков), которая уже обеспечила себе первый в карьере Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка планеты. На второй позиции чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (970), на третьем месте финская спортсменка Кайса Мякяряйнен (883). В женском зачете Кубка наций впереди сборная Германии (7603), второе место у команды Франции (7220), третьей идет сборная Украины (6291). На 9-й позиции команда Беларуси (5381).

В мужском рейтинге Кубка мира впереди француз Мартен Фуркад (1228), в шестой раз подряд завоевавший Большой Хрустальный глобус. Вслед за ним расположились россиянин Антон Шипулин (805) и норвежец Йоханнес Бо (700). Белорусские стреляющие лыжники находятся очень далеко от фаворитов: 46-е место у Владимира Чепелина (125), на 66-й позиции Сергей Бочарников (41), на 79-м месте Дмитрий Абашев (16), на 10 строк ниже Максим Воробей (9), у Романа Елетнова 7 зачетных баллов и 92-е место. В Кубке наций лидируют биатлонисты Германии (7074), на втором месте Франция (7005), третье у команды России (6799). Сборная Беларуси находится на 14-й позиции, набрав 4178 очков.