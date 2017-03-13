Наперекор логике. Странные поступки наших тренеров

До завершения очередного биатлонного сезона остается всего один кубковый этап. Несмотря на отдельные яркие моменты, вроде победы мужской эстафеты на чемпионате мира, уже ясно, что предолимпийский год наша команда не сможет однозначно записать себе в актив. В причинах этого весной будет разбираться тренерский совет. Пока же вспомним самые спорные решения нашего штаба на протяжении сезона, которые наверняка окажутся в центре обсуждения как возможные причины неудач.

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ РОТАЦИЯ.

Самый свежий пример: лучший личный результат в нашей команде на последнем этапе Кубка мира в финском Контиолахти (четвертое место) принадлежит Дарье Виролайнен — спортсменке, проведшей весь сезон на второстепенном Кубке IBU. Почему даже Хрустального глобуса за победу в общем зачете IBU оказалось недостаточно для Виролайнен, чтобы дебютировать в основной команде раньше середины марта — большой вопрос. Справедливости ради надо сказать, чемпионат мира она пропустила из-за болезни (по крайней мере — по официальной версии). Но ведь были и другие кубковые гонки, куда вызывались, например, стоявшие ниже Дарьи в рейтинге Кубка IBU Виктория Сливко и Светлана Слепцова.

В этой связи удивительно выглядит история Екатерины Шумиловой. В декабре эта спортсменка была буквально списана из основы и отправилась на просторы Кубка России. Там выступала успешно, отобралась на Кубок IBU, где в марте дважды забежала на подиум. Этого оказалось достаточно, чтобы вернуться в основной состав. Такой вот парадокс: Виролайнен по ходу сезона аж восемь раз была на подиуме Кубка IBU, Шумилова — дважды. Но в основе они выступили впервые после перерыва практически одновременно.

ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ ЕКАТЕРИНЫ ГЛАЗЫРИНОЙ.

Пожалуй, самое необъяснимое решение наших тренеров. О возможных проблемах Глазыриной в связи с выходом второй части доклада Макларена говорили еще осенью. При этом сама спортсменка только возвращалась из декрета и явно не претендовала на лавры безусловного лидера сборной. Что заставило не просто обеспечить Глазыриной качественную подготовку, но и вопреки усиливающимся слухам возить ее по всем кубковым гонкам вплоть до чемпионата мира — большой вопрос.

Да, безусловно, неправильно самовольно отстранять спортсменку до того, как ее вина будет доказана. И пока никаких юридических доказательств этой вины мы не видели. Но ситуация, когда Глазырина на протяжении нескольких этапов выступала только в личных гонках, чтобы в случае чего не ставить под удар эстафетные очки и зачет Кубка наций, точно так же неправильна и несправедлива по отношению к биатлонистке. Ведь либо мы считаем ее невиновной — и тогда используем во всех гонках по полной программе, либо сомневаемся — и сами отстраняем из сборной до выяснения обстоятельств.

В результате, мы получили от международной федерации «шах» и «мат» в день старта чемпионата мира. Глазырина оказалась во временном отстранении и отправилась домой, а женская сборная осталась на весь турнир фактически без запасных.

ХАОТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ.

Логическое продолжение истории с ротацией. Каждый сезон тренерский штаб встает перед выбором: искусственное омоложение либо справедливый отбор, независимо от паспортных данных. Маятник поочередно качается в ту или иную сторону, причем направление зачастую меняется уже по ходу сезона.

В этом году из условно молодых в сборной попробовали почти всех. При этом шансом проявить себя никто толком и не воспользовался. Ульяна Кайшева после неплохого начала в посленовогоднем Оберхофе сникла, не попала в состав на чемпионат мира и вернулась на Кубок IBU. Ее ровесницу Викторию Сливко до Хохфильцена почему-то дважды пробовали на стартовом этапе эстафеты, даже не предоставив шанса выступить в личной гонке. Светлана Миронова дождалась возможности выйти на старт Кубка мира уже в марте, когда пик формы остался позади, и в результате дело закончилось двумя гонками в Пхенчхане.

У мужчин ситуация похожа. В Корее выступали Юрий Шопин и Тимур Махамбетов, которые ранее не хватали звезд с неба даже на уровне Кубка IBU. Махамбетов отметился 99-м местом в спринте, Шопин был на четыре десятка позиций выше, но все равно крайне далеко. Вот и вопрос: зачем ради таких выступлений нужно было ездить за тридевять земель?

УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ МАЛЫШКО.

Накануне спринта в Контиолахти президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что если олимпийский чемпион Дмитрий Малышко не покажет результата, то будет отправлен на самоподготовку. Малышко условие выполнил полностью: 94-е место, худший результат в карьере, и на заключительный этап Кубка мира он уже не едет.

При этом еще в середине января в Рупольдинге Малышко становился шестым в спринте и 14-м в преследовании, то есть показывал лучшие результаты в российской команде, за исключением Антона Шипулина. Что такого случилось со спортсменом за два месяца, при том, что домой он не ездил и постоянно был в расположении сборной? Возможно, Кравцов знает ответ на этот вопрос. Но публичные ультиматумы, в любом случае, спорный способ выяснения отношений с человеком, который был даже капитаном нашей команды.

ПОЕЗДКА АКИМОВОЙ И КО НА ВОЕННЫЕ ИГРЫ.

Татьяна Акимова провела фактически свой первый полноценный сезон на уровне Кубка мира. Вплоть до чемпионата мира этот сезон она однозначно может записать себе в актив: тут и первая в карьере победа на этапе Кубка мира в Нове Место, и последующие уверенные попадания в первые 10−15 спортсменок практически в каждой гонке. Это отличный плацдарм, чтобы в олимпийский год попытаться подняться еще на ступеньку выше. В Хохфильцене Акимова внесла свой вклад в бронзовую медаль в смешанной эстафете, но затем ее результаты пошли на спад.

В этих условиях Акимова, вместе с еще двумя биатлонистами из основной команды — Матвеем Елисеевым и Максимом Цветковым, — отправилась в Сочи на Всемирные военные игры. Вся троица уже на чемпионате мира выглядела крайне измотанной. Дальнейшая поездка по маршруту Сочи — Пхенчхан — Контиолахти вообще свела физическое состояние спортсменов практически до нуля. Вопросы тут возникают ни в коем случае не к самим биатлонистам: понятно, что выступать в Сочи их вынудили некие обязательства. Но урегулировать эту проблему не в ущерб интересам сборной — работа чиновников. Попытка угнаться за всеми зайцами может привести только к тому, что побеждать мы будем на Военных играх, Универсиадах и прочих турнирах такого ранга, но не на Олимпиаде.