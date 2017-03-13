IBU не планирует включать Россию в календарь Кубка мира

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Один из лучших биатлонных комплексов мира — «Жемчужина Сибири» в Тюмени — второй год подряд может лишиться права на проведение этапа Кубка мира. По информации «Известий», Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует возвращать старты мировых первенств в Россию до окончания расследования по докладу канадского юриста Ричарда Макларена. Напомним, речь в документе шла о возможном употреблении допинга российскими спортсменами в период с 2011 по 2015 год.

В докладе Макларена упоминается 31 российский биатлонист. По шести спортсменам расследование продолжается, трое — Ольга Вилухина, Яна Романова и Екатерина Глазырина — уже были отстранены, еще по 22 случаям расследование приостановлено. Также в январе 2017 года IBU открыл официальное расследование и в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

— Если оба расследования IBU не завершатся до августа 2017 года, когда будет составляться окончательная версия календаря Кубка мира-2017/18, Тюмень вновь останется без международного биатлонного старта, — сообщил источник «Известий» в СБР. — Перспективы не самые радужные. Проверка IBU может занять около года. Поэтому велика вероятность, что Тюмень в ближайшей перспективе так и не примет этап КМ.

Завершится ли расследование до конца лета, сказать сложно: назвать точную дату окончания расследований в пресс-службе IBU отказались.

— Рассмотрение имеющихся сведений в отношении шести российских биатлонистов и СБР продолжается, — заявили «Известиям» в пресс-службе союза. — Расследования продвигаются, но точные даты их окончания неизвестны.

В IBU также отказались комментировать и возможное исключение Тюмени из календаря Кубка мира-2017/18.

Отметим, что на протяжении многих лет местом, где завершался сезон, на биатлонной карте мира традиционно был Ханты-Мансийск. В последние два года этапы Кубка мира планировалось проводить в Тюмени. Однако в декабре 2016 года СБР пришлось отказаться от организации юношеского чемпионата мира в Острове и этапа в Тюмени, чтобы избежать санкций в отношении российских биатлонистов.

Кроме того, IBU попросил Россию отказаться и от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Предложение международного союза связано с «несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA)». Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не восстановлено в своих правах, а всю антидопинговую деятельность на территории нашей страны осуществляет UKAD (антидопинговое агентство Великобритании).

В СБР отказались добровольно отдавать право проведения мирового первенства, поэтому решение об этом было принято на исполкоме IBU 2 марта 2017 года. Где состоится турнир — пока неизвестно.

При этом СБР всё же надеется на благополучный исход всех разбирательств и сохранение одного из этапов Кубка мира в России. .

— Мы не теряем надежды, что этап Кубка мира-2017/18 всё же пройдет в Тюмени, — сказали «Известиям» в пресс-службе СБР. — Пока никаких сообщений от IBU об исключении российского этапа из календаря КМ к нам не поступало.

Добавим, что тюменский центр «Жемчужина Сибири» обладает лицензией Международного союза биатлонистов категории А, позволяющей проводить международные соревнования высочайшего уровня. Пока самым крупным турниром, проводившимся в Тюмени, является чемпионат Европы-2016.

По своей оснащенности тюменский центр входит в число лучших в мире. В «Жемчужине Сибири» расположены два биатлонных стрельбища, есть 50-метровый стрелковый тир, трасса с системой охлаждения и искусственного снегообразования, здание сервисного обслуживания команд, 100 дополнительных вакс-кабин, гостиница и медицинский центр.

Трибуны стадиона «Жемчужины Сибири» вмещают 5,5 тыс. зрителей, кроме того, оборудованы 2 тыс. зрительских мест на трассе. К ЧМ-2021 планировалось увеличение количества мест на стадионе до 8 тыс.