Малиновский и Волков вошли в состав сборной России по биатлону на этап КМ в Норвегии

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Заключительный, 9-й этап Кубка мира пройдет в Норвегии с 17 по 19 марта.

В состав мужской сборной вошли: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский и Алексей Волков.

У женской сборной РФ на этап в Холменколлене заявлены: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко и Екатерина Мошкова.