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13 марта 2017, 0:07 | Биатлон | Р-Спорт

Малиновский и Волков вошли в состав сборной России по биатлону на этап КМ в Норвегии

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Определен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Определен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>). Увеличить
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Заключительный, 9-й этап Кубка мира пройдет в Норвегии с 17 по 19 марта.

В состав мужской сборной вошли: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский и Алексей Волков.

У женской сборной РФ на этап в Холменколлене заявлены: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко и Екатерина Мошкова.
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