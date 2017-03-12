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12 марта 2017, 23:01 | Биатлон | ТАСС

Российский биатлонист Волков выиграл общий зачет Кубка IBU

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Волков стал обладателем большого Хрустального глобуса Кубка IBU. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Заключительный этап Кубка завершился в воскресенье в эстонском Отепя. Волков не принимал участия в последних гонках турнира, однако преследователи не смогли догнать его в общем зачете.
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