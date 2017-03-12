Российский тренер помог сломавшему лыжу швейцарскому биатлонисту в ходе смешанной эстафеты

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Great sportsmanship: broken ski for <a href="https://twitter.com/SerafinWiestner">@SerafinWiestner</a> and <a href="https://twitter.com/russianbiathlon">@russianbiathlon</a> coach runs with a ski for him to continue <a href="https://twitter.com/hashtag/KON17?src=hash">#KON17</a> <a href="https://t.co/3Wzyj6mNtN">pic.twitter.com/3Wzyj6mNtN</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/840960168867303425">12 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Смешанная эстафета прошла в воскресенье. В ходе четвертого этапа гонки Вистнер сломал лыжу, после чего один из тренеров российской команды дал ему новую лыжу и помог заменить поврежденную, после чего спортсмен смог продолжить гонку.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.