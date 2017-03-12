Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29050389/
12 марта 2017, 21:36 | Биатлон | ТАСС

Российский тренер помог сломавшему лыжу швейцарскому биатлонисту в ходе смешанной эстафеты

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Тренер сборной России по биатлону помог швейцарцу Серафину Вистнеру после поломки лыжи в ходе смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Смешанная эстафета прошла в воскресенье. В ходе четвертого этапа гонки Вистнер сломал лыжу, после чего один из тренеров российской команды дал ему новую лыжу и помог заменить поврежденную, после чего спортсмен смог продолжить гонку.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Украина
12.03.2017 18:15 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе 01:11.34,5
2 Германия Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер +11,0
3 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +27,1
4 Россия Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ +47,8
5 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +01.15,0
6 Чехия Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +01.22,4
7 Италия Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш +01.31,1
8 США Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти +01.37,4
9 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш +01.51,1
10 Швеция Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.34,4
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Мутко отметил игру футболиста "Спартака" Самедова в матче с "Анжи"

Сборная России дисквалифицирована в эстафете на чемпионате мира по шорт-треку

СКА вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с московским "Динамо"