Пидручный: Знал, что Гараничеву непросто будет отыграть 15 секунд

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«На последнем круге, когда мне сказали, что отрыв 15 секунд, я знал, что Евгению будет непросто отыграть это отставание. Второй круг я прошёл с запасом, чтобы отработать финиш, поэтому, имея преимущество, я не так переживал, как перед стрельбой на втором круге», — передаёт слова Пидручного спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.