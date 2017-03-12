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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29050371/
12 марта 2017, 21:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Пидручный: Знал, что Гараничеву непросто будет отыграть 15 секунд

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал своё выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты в Контиолахти, где его команда завоевала бронзовые медали.

Украинский биатлонист Дмитрий <span class=error>Пидручный</span> прокомментировал своё выступление на заключительном этапе смешанной эстафеты в Контиолахти где его команда завоевала бронзовые медали. Увеличить
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«На последнем круге, когда мне сказали, что отрыв 15 секунд, я знал, что Евгению будет непросто отыграть это отставание. Второй круг я прошёл с запасом, чтобы отработать финиш, поэтому, имея преимущество, я не так переживал, как перед стрельбой на втором круге», — передаёт слова Пидручного спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Украина
12.03.2017 18:15 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе 01:11.34,5
2 Германия Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер +11,0
3 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +27,1
4 Россия Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ +47,8
5 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +01.15,0
6 Чехия Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +01.22,4
7 Италия Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш +01.31,1
8 США Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти +01.37,4
9 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш +01.51,1
10 Швеция Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.34,4
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