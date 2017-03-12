Слезы и боль Контиолахти

СО СТРАХОМ И УПРЕКОМ

Чемпионат мира позади, герои сезона известны. Казалось бы, беги в свое удовольствие, стреляй спокойно и показывай, на что способен. Не хватает эмоций — можно подстегнуть себя тем, что, не случись злосчастного доклада Макларена, бежали бы этот этап в родной Тюмени. Но на словах — все легко, а на деле — соревновательный вихрь и мандраж зачастую захватывает вне зависимости от того, стоят ли на кону большие сезонные трофеи и есть ли желание кому-то что-то доказать. Наверное, только этим можно объяснить 29-е место Антона Шипулина в спринте и два промаха на последней стойке в преследовании, оставившие его без героического завоевания медали.

— Дело не в психологии, а в функциональном состоянии, — заверил лидер сборной России. — Мышцы к концу сезона устают, и на стрельбище уже потряхивало ноги. Не от страха и волнения, а от того, что в гонке приходилось сегодня много догонять и обгонять.

С блеском дебютировала в этом сезоне на высшем уровне Виролайнен, ставшая четвертой на 7,5-километровой дистанции, но следом в пасьюте промахнулась по разу на каждом огневом рубеже и стала в итоге лишь 17-й. Впрочем, едва ли можно было ожидать, что россиянка сходу обставит Лауру Дальмайер, Мари Дорен-Абер и остальных. К слову, немецкий вундеркинд в Финляндии официально оформила победу в общем зачете.

То ли желая показать, что кредит доверия у спортсменки большой, то ли сил в нашей команде уже совсем ни у кого не осталось, но первый же этап на Кубке мира подарил Дарье сразу три старта. В пару к ней для сингл-микста вызвали в ночи из самой Эстонии Алексея Волкова. По признанию спортсмена, после полусуток дороги поспать ему удалось часов пять. Итог всем известен — 14-е место, за которое обоим спортсменам пришлось затем оправдываться. Помогла ли им в чем-то эта гонка — дала почувствовать уровень конкуренции, добавила опыта выступления в элите и уверенности в собственных силах — вопрос большой и риторический.

СТАРЫХ НЕ СПАСЛА

В смешанной эстафете на этот раз все лидеры выставили, если можно так сказать, вторые составы. Франция — без Фуркада, который отправился на заслуженный отдых и Анаис Шевалье, которая бежала сингл-микст. Не было по той же причине в сборной Германии Дальмайер, у чехов — Габриэлы Коукаловой, а у словаков — Анастасии Кузьминой.

В нашей команде первой бежала Татьяна Акимова, не выступавшая в двух личных гонках этапа. И если до второй стрельбы ей удавалось держаться в числе лидеров, то затратив все дополнительные патроны на стойке, она к концу своего отрезка откатилась на 16-е место с отставанием больше минуты. «Первый круг прошла в хорошем темпе, потом немного не рассчитала с коварными подъемами, поэтому было такое падение скорости», — сказала спортсменка во флеш-интервью. Первой вполне предсказуемо, если взглянуть на стартовый протокол, передала эстафету Дорен-Абер. Второй отправилась на дистанцию Ирина Старых. С одним дополнительным патроном на сверхскорости ей удалось отыграть 11 позиций. По показателю «героизм» с ней могла соперничать лишь Марен Хаммершмидт, которая с 9-го места затащила свою команду на второе, правда с 40-секундным отставанием от лидера.

А вот с норвежцами, которые по составу вполне могли претендовать на призовые места, творилось что-то неладное. Марта Ольсбу и Тирил Экхофф на двоих намотали три (!) штрафных круга. И отдали эстафетную палочку в надежные руки Йоханнеса Бе и Эмиля Хегле Свендсена с отставанием более двух с половиной минут. Наши шансы на призовое место сохранил Матвей Елисеев. Затратив на двух рубежах три дополнительных патрона, на заключительной передаче эстафеты он был пятым в 20 секундах от украинца Сергея Семенова и 11 — от чеха Томаша Гасиллы, успевшего забежать на штрафной круг.

Догнать Фийона Майе и Арнда Пайффера возможным не представлялось, а мечты о бронзе и шансы скрасить выступление в Контиолахти были в руках Евгения Гараничева. После точной «лежки» они стали уже было обретать вполне материальные очертания, тем более, что Михал Крчмар отправился на еще один штрафной круг для чехов. Увы, на заключительной «стойке» Дмитрию Пидручному понадобился всего один дополнительный патрон, а нашему Евгению — все три. Отыграть 14 секунд на последнем круге было почти невозможно. Наши остались четвертыми, а дуэту Бе — Свендсен удалось отыграть 30 секунд чистого отставания и с 14-й позиции подняться на пятую.