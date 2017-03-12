Слезы и боль Контиолахти
Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира. Лучшим результатом нашей сборной стало четвертое место Дарьи Виролайнен в спринте и аналогичный результат в смешанной гонке.
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СО СТРАХОМ И УПРЕКОМ
Чемпионат мира позади, герои сезона известны. Казалось бы, беги в свое удовольствие, стреляй спокойно и показывай, на что способен. Не хватает эмоций — можно подстегнуть себя тем, что, не случись злосчастного доклада Макларена, бежали бы этот этап в родной Тюмени. Но на словах — все легко, а на деле — соревновательный вихрь и мандраж зачастую захватывает вне зависимости от того, стоят ли на кону большие сезонные трофеи и есть ли желание
— Дело не в психологии, а в функциональном состоянии, — заверил лидер сборной России. — Мышцы к концу сезона устают, и на стрельбище уже потряхивало ноги. Не от страха и волнения, а от того, что в гонке приходилось сегодня много догонять и обгонять.
С блеском дебютировала в этом сезоне на высшем уровне Виролайнен, ставшая четвертой на 7,5-километровой дистанции, но следом в пасьюте промахнулась по разу на каждом огневом рубеже и стала в итоге лишь 17-й. Впрочем, едва ли можно было ожидать, что россиянка сходу обставит Лауру Дальмайер, Мари
То ли желая показать, что кредит доверия у спортсменки большой, то ли сил в нашей команде уже совсем ни у кого не осталось, но первый же этап на Кубке мира подарил Дарье сразу три старта. В пару к ней для
СТАРЫХ НЕ СПАСЛА
В смешанной эстафете на этот раз все лидеры выставили, если можно так сказать, вторые составы. Франция — без Фуркада, который отправился на заслуженный отдых и Анаис Шевалье, которая бежала
В нашей команде первой бежала Татьяна Акимова, не выступавшая в двух личных гонках этапа. И если до второй стрельбы ей удавалось держаться в числе лидеров, то затратив все дополнительные патроны на стойке, она к концу своего отрезка откатилась на 16-е место с отставанием больше минуты. «Первый круг прошла в хорошем темпе, потом немного не рассчитала с коварными подъемами, поэтому было такое падение скорости», — сказала спортсменка во
А вот с норвежцами, которые по составу вполне могли претендовать на призовые места, творилось
Догнать Фийона Майе и Арнда Пайффера возможным не представлялось, а мечты о бронзе и шансы скрасить выступление в Контиолахти были в руках Евгения Гараничева. После точной «лежки» они стали уже было обретать вполне материальные очертания, тем более, что Михал Крчмар отправился на еще один штрафной круг для чехов. Увы, на заключительной «стойке» Дмитрию Пидручному понадобился всего один дополнительный патрон, а нашему Евгению — все три. Отыграть 14 секунд на последнем круге было почти невозможно. Наши остались четвертыми, а дуэту Бе — Свендсен удалось отыграть 30 секунд чистого отставания и с 14-й позиции подняться на пятую.
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|12.03.2017 18:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|01:11.34,5
|2
|Германия
|Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер
|+11,0
|3
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+27,1
|4
|Россия
|Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ
|+47,8
|5
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+01.15,0
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+01.22,4
|7
|Италия
|Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш
|+01.31,1
|8
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти
|+01.37,4
|9
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш
|+01.51,1
|10
|Швеция
|Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+02.34,4
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