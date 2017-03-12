Сборная Германии победила в зачете смешанных эстафет Кубка мира по биатлону

В заключительной гонке сезона в данной дисциплине, которая состоялась в воскресенье в рамках Кубка мира в финском Контиолахти, немцы стали вторыми. Победу одержала команда Франции. Третье место заняли украинцы, четвертое — россияне.

В общем зачете смешанных эстафет немцы стали первыми, набрав 264 очка. Второе место заняли французы (257), третье — австрийцы (201). Россияне стали пятыми — 195 баллов.