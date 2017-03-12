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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29050085/
12 марта 2017, 21:01 | Биатлон | Р-Спорт

Сборная Германии победила в зачете смешанных эстафет Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Сборная Германии заняла первое место в зачете смешанных эстафет Кубка мира по биатлону.

В заключительной гонке сезона в данной дисциплине, которая состоялась в воскресенье в рамках Кубка мира в финском Контиолахти, немцы стали вторыми. Победу одержала команда Франции. Третье место заняли украинцы, четвертое — россияне.

В общем зачете смешанных эстафет немцы стали первыми, набрав 264 очка. Второе место заняли французы (257), третье — австрийцы (201). Россияне стали пятыми — 195 баллов.
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