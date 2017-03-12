Казахстанские биатлонисты стали 14-м в смешанной эстафете этапа Кубка мира
Смешанной эстафетой завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Первый результат — у команды Франции, вторыми стали биатлонисты Германии, третье место — у сборной Украины.
Казахстанские биатлонисты: Ольга Полторанина, Алина Райкова, Василий Подкорытов и Антон Пантов финишировали с 14-м результатом.
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|12.03.2017 18:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|01:11.34,5
|2
|Германия
|Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер
|+11,0
|3
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+27,1
|4
|Россия
|Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ
|+47,8
|5
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+01.15,0
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+01.22,4
|7
|Италия
|Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш
|+01.31,1
|8
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти
|+01.37,4
|9
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш
|+01.51,1
|10
|Швеция
|Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+02.34,4
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