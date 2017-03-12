Казахстанские биатлонисты стали 14-м в смешанной эстафете этапа Кубка мира

Первый результат — у команды Франции, вторыми стали биатлонисты Германии, третье место — у сборной Украины.



Казахстанские биатлонисты: Ольга Полторанина, Алина Райкова, Василий Подкорытов и Антон Пантов финишировали с 14-м результатом.