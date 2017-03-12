Сборная Украины опередила Россию в борьбе за 3-е место в смешанной эстафете Кубка мира

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Сборная Украины выступала в составе Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Варвинец на первом этапе безупречно стреляла (ни одного промаха) и неплохо отработала по скорости пррохождения дистанции, финишировав второй с отставанием от лидера в 20,5 секунды. Абрамова на своем этапе допустила три промаха, но использовала дополнительные патроны и обошлась без штрафа. Вместе с тем, она существенно отстала по скорости от соперниц — 4-е место и 1 минута 8,5 секунды отставания. На третьем этапе Семенов использовал только один дополнительный патрон (0+4) и вышел на 3-е место (+49,7 секунды). Наконец, на последнем этапе, Пидручный использовал два дополнительных патрона (0+6), а на последних метрах дистанции украинцы сохранили 3-е место в борьбе со сборной России — 27,1 секунды отставания от победителей.

Победу в этой гонке одержала команда Франции с результатом 1 час 11 минут 34,5 секунды (0+9), на втором месте команда Германии с отставанием в 11,0 секунды (0+10).