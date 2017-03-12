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12 марта 2017, 20:30 | Биатлон | УНИАН

Сборная Украины опередила Россию в борьбе за 3-е место в смешанной эстафете Кубка мира

В финском Контиолахти завершилась смешанная эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 3-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда биатлонистов попала на подиум в смешанной эстафете. Увеличить
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Сборная Украины выступала в составе Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Варвинец на первом этапе безупречно стреляла (ни одного промаха) и неплохо отработала по скорости пррохождения дистанции, финишировав второй с отставанием от лидера в 20,5 секунды. Абрамова на своем этапе допустила три промаха, но использовала дополнительные патроны и обошлась без штрафа. Вместе с тем, она существенно отстала по скорости от соперниц — 4-е место и 1 минута 8,5 секунды отставания. На третьем этапе Семенов использовал только один дополнительный патрон (0+4) и вышел на 3-е место (+49,7 секунды). Наконец, на последнем этапе, Пидручный использовал два дополнительных патрона (0+6), а на последних метрах дистанции украинцы сохранили 3-е место в борьбе со сборной России — 27,1 секунды отставания от победителей.

Победу в этой гонке одержала команда Франции с результатом 1 час 11 минут 34,5 секунды (0+9), на втором месте команда Германии с отставанием в 11,0 секунды (0+10).

1.
Франция
2.
Германия
3.
Украина
12.03.2017 18:15 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе 01:11.34,5
2 Германия Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер +11,0
3 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +27,1
4 Россия Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ +47,8
5 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +01.15,0
6 Чехия Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +01.22,4
7 Италия Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш +01.31,1
8 США Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти +01.37,4
9 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш +01.51,1
10 Швеция Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.34,4
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