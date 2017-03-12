Сборная Украины опередила Россию в борьбе за 3-е место в смешанной эстафете Кубка мира
В финском Контиолахти завершилась смешанная эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 3-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
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Сборная Украины выступала в составе Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.
Варвинец на первом этапе безупречно стреляла (ни одного промаха) и неплохо отработала по скорости пррохождения дистанции, финишировав второй с отставанием от лидера в 20,5 секунды. Абрамова на своем этапе допустила три промаха, но использовала дополнительные патроны и обошлась без штрафа. Вместе с тем, она существенно отстала по скорости от соперниц — 4-е место и 1 минута 8,5 секунды отставания. На третьем этапе Семенов использовал только один дополнительный патрон (0+4) и вышел на 3-е место (+49,7 секунды). Наконец, на последнем этапе, Пидручный использовал два дополнительных патрона (0+6), а на последних метрах дистанции украинцы сохранили 3-е место в борьбе со сборной России — 27,1 секунды отставания от победителей.
Победу в этой гонке одержала команда Франции с результатом 1 час 11 минут 34,5 секунды (0+9), на втором месте команда Германии с отставанием в 11,0 секунды (0+10).
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|12.03.2017 18:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|01:11.34,5
|2
|Германия
|Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер
|+11,0
|3
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+27,1
|4
|Россия
|Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ
|+47,8
|5
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+01.15,0
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+01.22,4
|7
|Италия
|Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш
|+01.31,1
|8
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти
|+01.37,4
|9
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш
|+01.51,1
|10
|Швеция
|Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+02.34,4
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