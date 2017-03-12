Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заключительную гонку предпоследнего в сезоне кубкового этапа французская команда прошла за 1 ч. 11 мин. 34,5 сек. Ровно на 11 сек. от победителей отстали биатлонисты Германии, третьими финишировали спортсмены Украины (+27,1 сек.).

Сборная Беларуси, за которую выступали Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей, заняла 11-е место, отстав от победителей на 2 мин. 44,5 сек.

Последний этап Кубка мира пройдет в следующий уик-энд в норвежском Холменколлене. В его программу включено 6 гонок:

17 марта.

Женский спринт 7,5 км.

Мужской спринт 10 км.

18 марта.

Женская гонка преследования 10 км.

Мужская гонка преследования 12,5 км.

19 марта.

Женский масс-старт 12,5 км.