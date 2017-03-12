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12 марта 2017, 20:42 | Биатлон | БЕЛТА

Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительную гонку предпоследнего в сезоне кубкового этапа французская команда прошла за 1 ч. 11 мин. 345 сек. Увеличить
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Заключительную гонку предпоследнего в сезоне кубкового этапа французская команда прошла за 1 ч. 11 мин. 34,5 сек. Ровно на 11 сек. от победителей отстали биатлонисты Германии, третьими финишировали спортсмены Украины (+27,1 сек.).

Сборная Беларуси, за которую выступали Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей, заняла 11-е место, отстав от победителей на 2 мин. 44,5 сек.

Последний этап Кубка мира пройдет в следующий уик-энд в норвежском Холменколлене. В его программу включено 6 гонок:

17 марта.

Женский спринт 7,5 км.

Мужской спринт 10 км.

18 марта.

Женская гонка преследования 10 км.

Мужская гонка преследования 12,5 км.

19 марта.

Женский масс-старт 12,5 км.

Мужской масс-старт 15 км.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Украина
12.03.2017 18:15 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе 01:11.34,5
2 Германия Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер +11,0
3 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +27,1
4 Россия Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ +47,8
5 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +01.15,0
6 Чехия Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +01.22,4
7 Италия Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш +01.31,1
8 США Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти +01.37,4
9 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш +01.51,1
10 Швеция Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.34,4
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