Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Заключительную гонку предпоследнего в сезоне кубкового этапа французская команда прошла за 1 ч. 11 мин. 34,5 сек. Ровно на 11 сек. от победителей отстали биатлонисты Германии, третьими финишировали спортсмены Украины (+27,1 сек.).
Сборная Беларуси, за которую выступали Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дмитрий Абашев и Максим Воробей, заняла 11-е место, отстав от победителей на 2 мин. 44,5 сек.
Последний этап Кубка мира пройдет в следующий
17 марта.
Женский спринт 7,5 км.
Мужской спринт 10 км.
18 марта.
Женская гонка преследования 10 км.
Мужская гонка преследования 12,5 км.
19 марта.
Женский
Мужской
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|12.03.2017 18:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|01:11.34,5
|2
|Германия
|Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер
|+11,0
|3
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+27,1
|4
|Россия
|Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ
|+47,8
|5
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+01.15,0
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+01.22,4
|7
|Италия
|Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш
|+01.31,1
|8
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти
|+01.37,4
|9
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш
|+01.51,1
|10
|Швеция
|Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+02.34,4
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