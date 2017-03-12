Сборная России по биатлону стала 4-й в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу одержала сборная Франции (Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе), показавшая время 1 час 11 минут 34,51 секунды (9 дополнительных патронов). Второй стала команда Германии — Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер (+11,0 секунды; 10 дополнительных патронов), третьей — Украины — Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный (+27,1; 6 дополнительных патронов).

Россияне проиграли победителям 47,8 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.

Восьмой этап Кубка мира-2016/17 изначально должен был пройти в Тюмени, однако 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что проведение этапа невозможно после того, как началось расследования в отношении российских биатлонистов и заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России в связи с допинговым скандалом.