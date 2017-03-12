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12 марта 2017, 19:59 | Биатлон | Р-Спорт

Сборная России по биатлону стала 4-й в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Россияне Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев заняли четвертое место в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Россияне Татьяна <span class=error>Акимова</span> Ирина Старых Матвей Елисеев и Евгений <span class=error>Гараничев</span> заняли четвертое место в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Увеличить
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Победу одержала сборная Франции (Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе), показавшая время 1 час 11 минут 34,51 секунды (9 дополнительных патронов). Второй стала команда Германии — Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер (+11,0 секунды; 10 дополнительных патронов), третьей — Украины — Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный (+27,1; 6 дополнительных патронов).

Россияне проиграли победителям 47,8 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.

Восьмой этап Кубка мира-2016/17 изначально должен был пройти в Тюмени, однако 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что проведение этапа невозможно после того, как началось расследования в отношении российских биатлонистов и заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России в связи с допинговым скандалом.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Украина
12.03.2017 18:15 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе 01:11.34,5
2 Германия Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер +11,0
3 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный +27,1
4 Россия Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ +47,8
5 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +01.15,0
6 Чехия Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +01.22,4
7 Италия Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш +01.31,1
8 США Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти +01.37,4
9 Словакия Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш +01.51,1
10 Швеция Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +02.34,4
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