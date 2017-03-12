Сборная России по биатлону стала 4-й в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Россияне Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев заняли четвертое место в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победу одержала сборная Франции (Мари
Россияне проиграли победителям 47,8 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.
Восьмой этап Кубка мира-2016/17 изначально должен был пройти в Тюмени, однако 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что проведение этапа невозможно после того, как началось расследования в отношении российских биатлонистов и заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России в связи с допинговым скандалом.
|
|
|
|12.03.2017 18:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе
|01:11.34,5
|2
|Германия
|Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер
|+11,0
|3
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный
|+27,1
|4
|Россия
|Татьяна АКИМОВА, Ирина СТАРЫХ, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ
|+47,8
|5
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+01.15,0
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+01.22,4
|7
|Италия
|Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Джузеппе Монтелло, Доминик Виндиш
|+01.31,1
|8
|США
|Клэр Иган, Джоан Рид, Лейф Нордгрен, Шон Догерти
|+01.37,4
|9
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Томаш Гасилла, Мартин Отченаш
|+01.51,1
|10
|Швеция
|Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+02.34,4
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter