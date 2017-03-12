Настрелявшие. Россия провалила сингл-микст

Пожалуй, сингл-микст — самая непредсказуемая дисциплина в биатлоне, ведь лидер по ходу гонки может поменяться не один раз, а тот, кто шел первым, легко может оказаться вне пределов десятки — таковы скорости в этой суперскоротечной дисциплине. При этом шансы на победу есть у многих команд — главная ставка делается на точную стрельбу и минимум дополнительных патронов.

В воскресной одиночной смешанной эстафете ошибались все, а значит, и шансов, и интриг было больше. Но впрочем, австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер как захватили лидерство на втором этапе, так и вцепились в него зубами, лишь умножая свой отрыв от группы преследователей. На их счету всего пять дополнительных патронов — не так много с учетом количества ошибок соперников.

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Свое серебро у немцев на финишных метрах вырвал американец Лоуэлл Бэйли, который выступал в дуэте с Сьюзан Данкли. Молодой немецкий биатлонист Роман Реес, выступавший с обладательницей главного трофея сезона Лаурой Дальмайер, свою напарницу немного подвел — но в данном случае сказалась, конечно, нехватка опыта борьбы на финише на таком уровне. Американцы, к слову, воспользовались пятью доппантронами, немцы — шестью. В пятерку лучших попали также французы Анаис Шевалье и Жан-Гийом Беатрикс (8 дополнительных патронов), а также казахи Галина Вишневская и Ян Савицкий (7), которые провели очень неплохую гонку.

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НЕДОСЫП ВОЛКОВА.

Для россиян, кстати, начиналось все не так плохо, как оказалось впоследствии. Хотя, конечно, стоит отметить, что началось все еще ранним утром, когда в четыре утра в расположение команды прибыл после одиннадцатичасовой дороги из Эстонии Алексей Волков, заявленный на гонку. Поспать оставалось около пяти часов — не так много перед ответственным стартом. Возможно, этот фактор сыграл ключевую роль в худшем результате сезона россиян в этой дисциплине.

Виролайнен на первом рубеже дополнительный патрон, второй прошла из пяти — в целом допустимо, передала пятой эстафету с отставанием в 13 секунд. Волков вынужден был потратить время и дополнительные патроны на стойке, обошлось без штрафного круга, но отставание увеличилось до 25 секунд. С девятой позиции, конечно, отыграться в середине гонки были шансы, но их окончательно похоронила Дарья Виролайнен.

Как призналась потом сама спортсменка, хотелось отыграться, и она рисковала, что, однако, оправдалось лишь частично. «Лежку» она прошла безукоризненно, а вот в стрельбе стоя ошиблась слишком много раз — два штрафных круга отбросили россиян от первой десятки достаточно далеко. Волков получил эстафету 17-м, когда лидеры ушли в гонку больше минуты назад. Волков сделал все, что смог, хотя и воспользовался еще двумя дополнительными патронами. На финише даже попытался побороться с финном, но проиграл «касание» — фотофиниш определил нам 14-ю строчку итогового протокола.

Конечно, концентрироваться на рубеже в такой скоротечной гонке после недосыпа и долгой дороги — задача не из легких. Но, по его словам, решение о старте в этой дисциплине не обсуждалось — тренерский штаб сказал ехать, и спортсмен собрался. В гонке он, конечно, старался как мог, но ошибок было не избежать.