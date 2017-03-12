Настрелявшие. Россия провалила сингл-микст
Сборная России показала 14-й результат в
сингл-миксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, победу одержали австрийцы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пожалуй,
В воскресной одиночной смешанной эстафете ошибались все, а значит, и шансов, и интриг было больше. Но впрочем, австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер как захватили лидерство на втором этапе, так и вцепились в него зубами, лишь умножая свой отрыв от группы преследователей. На их счету всего пять дополнительных патронов — не так много с учетом количества ошибок соперников.
Свое серебро у немцев на финишных метрах вырвал американец Лоуэлл Бэйли, который выступал в дуэте с Сьюзан Данкли. Молодой немецкий биатлонист Роман Реес, выступавший с обладательницей главного трофея сезона Лаурой Дальмайер, свою напарницу немного подвел — но в данном случае сказалась, конечно, нехватка опыта борьбы на финише на таком уровне. Американцы, к слову, воспользовались пятью доппантронами, немцы — шестью. В пятерку лучших попали также французы Анаис Шевалье и
НЕДОСЫП ВОЛКОВА.
Для россиян, кстати, начиналось все не так плохо, как оказалось впоследствии. Хотя, конечно, стоит отметить, что началось все еще ранним утром, когда в четыре утра в расположение команды прибыл после одиннадцатичасовой дороги из Эстонии Алексей Волков, заявленный на гонку. Поспать оставалось около пяти часов — не так много перед ответственным стартом. Возможно, этот фактор сыграл ключевую роль в худшем результате сезона россиян в этой дисциплине.
Виролайнен на первом рубеже дополнительный патрон, второй прошла из пяти — в целом допустимо, передала пятой эстафету с отставанием в 13 секунд. Волков вынужден был потратить время и дополнительные патроны на стойке, обошлось без штрафного круга, но отставание увеличилось до 25 секунд. С девятой позиции, конечно, отыграться в середине гонки были шансы, но их окончательно похоронила Дарья Виролайнен.
Как призналась потом сама спортсменка, хотелось отыграться, и она рисковала, что, однако, оправдалось лишь частично. «Лежку» она прошла безукоризненно, а вот в стрельбе стоя ошиблась слишком много раз — два штрафных круга отбросили россиян от первой десятки достаточно далеко. Волков получил эстафету 17-м, когда лидеры ушли в гонку больше минуты назад. Волков сделал все, что смог, хотя и воспользовался еще двумя дополнительными патронами. На финише даже попытался побороться с финном, но проиграл «касание» — фотофиниш определил нам 14-ю строчку итогового протокола.
Конечно, концентрироваться на рубеже в такой скоротечной гонке после недосыпа и долгой дороги — задача не из легких. Но, по его словам, решение о старте в этой дисциплине не обсуждалось — тренерский штаб сказал ехать, и спортсмен собрался. В гонке он, конечно, старался как мог, но ошибок было не избежать.
Для Виролайнен, которая провела в Контиолахти гонки лучше остальных соотечественниц и неплохо зарекомендовала себя, подобные ошибки были непозволительны. Прежде у нее случались проблемы со стрельбой на стойке во время ответственных стартов, но выступление в Финляндии тем и могло быть хорошо, что особого турнирного значения эта гонка не несла (пока что
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|12.03.2017 15:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
|31.35,1
|2
|США
|Сьюзен Данкли, Лоуэлл Бэйли
|+32,8
|3
|Германия
|Лаура Дальмайер, Роман Рес
|+33,3
|4
|Франция
|Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс
|+36,5
|5
|Казахстан
|Галина Вишневская, Ян Савицкий
|+47,8
|6
|Чехия
|Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец
|+51,1
|7
|Украина
|Анастасия Меркушина, Артем Прима
|+01.01,3
|8
|Швеция
|Ханна Эберг, Торстейн Стенерсен
|+01.07,3
|9
|Швейцария
|Аита Гаспарин, Жереми Финелло
|+01.12,0
|10
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Ветле Кристиансен
|+01.30,8
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