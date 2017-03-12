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12 марта 2017, 17:54 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Настрелявшие. Россия провалила сингл-микст

Сборная России показала 14-й результат в сингл-миксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, победу одержали австрийцы.

Сборная России показала 14-й результат в <nobr>сингл-миксте</nobr> на этапе Кубка мира в Контиолахти. Увеличить
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Пожалуй, сингл-микст — самая непредсказуемая дисциплина в биатлоне, ведь лидер по ходу гонки может поменяться не один раз, а тот, кто шел первым, легко может оказаться вне пределов десятки — таковы скорости в этой суперскоротечной дисциплине. При этом шансы на победу есть у многих команд — главная ставка делается на точную стрельбу и минимум дополнительных патронов.

В воскресной одиночной смешанной эстафете ошибались все, а значит, и шансов, и интриг было больше. Но впрочем, австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер как захватили лидерство на втором этапе, так и вцепились в него зубами, лишь умножая свой отрыв от группы преследователей. На их счету всего пять дополнительных патронов — не так много с учетом количества ошибок соперников.

Свое серебро у немцев на финишных метрах вырвал американец Лоуэлл Бэйли, который выступал в дуэте с Сьюзан Данкли. Молодой немецкий биатлонист Роман Реес, выступавший с обладательницей главного трофея сезона Лаурой Дальмайер, свою напарницу немного подвел — но в данном случае сказалась, конечно, нехватка опыта борьбы на финише на таком уровне. Американцы, к слову, воспользовались пятью доппантронами, немцы — шестью. В пятерку лучших попали также французы Анаис Шевалье и Жан-Гийом Беатрикс (8 дополнительных патронов), а также казахи Галина Вишневская и Ян Савицкий (7), которые провели очень неплохую гонку.

НЕДОСЫП ВОЛКОВА.

Для россиян, кстати, начиналось все не так плохо, как оказалось впоследствии. Хотя, конечно, стоит отметить, что началось все еще ранним утром, когда в четыре утра в расположение команды прибыл после одиннадцатичасовой дороги из Эстонии Алексей Волков, заявленный на гонку. Поспать оставалось около пяти часов — не так много перед ответственным стартом. Возможно, этот фактор сыграл ключевую роль в худшем результате сезона россиян в этой дисциплине.

Виролайнен на первом рубеже дополнительный патрон, второй прошла из пяти — в целом допустимо, передала пятой эстафету с отставанием в 13 секунд. Волков вынужден был потратить время и дополнительные патроны на стойке, обошлось без штрафного круга, но отставание увеличилось до 25 секунд. С девятой позиции, конечно, отыграться в середине гонки были шансы, но их окончательно похоронила Дарья Виролайнен.

Как призналась потом сама спортсменка, хотелось отыграться, и она рисковала, что, однако, оправдалось лишь частично. «Лежку» она прошла безукоризненно, а вот в стрельбе стоя ошиблась слишком много раз — два штрафных круга отбросили россиян от первой десятки достаточно далеко. Волков получил эстафету 17-м, когда лидеры ушли в гонку больше минуты назад. Волков сделал все, что смог, хотя и воспользовался еще двумя дополнительными патронами. На финише даже попытался побороться с финном, но проиграл «касание» — фотофиниш определил нам 14-ю строчку итогового протокола.

Конечно, концентрироваться на рубеже в такой скоротечной гонке после недосыпа и долгой дороги — задача не из легких. Но, по его словам, решение о старте в этой дисциплине не обсуждалось — тренерский штаб сказал ехать, и спортсмен собрался. В гонке он, конечно, старался как мог, но ошибок было не избежать.

Для Виролайнен, которая провела в Контиолахти гонки лучше остальных соотечественниц и неплохо зарекомендовала себя, подобные ошибки были непозволительны. Прежде у нее случались проблемы со стрельбой на стойке во время ответственных стартов, но выступление в Финляндии тем и могло быть хорошо, что особого турнирного значения эта гонка не несла (пока что сингл-микст не входит даже в программу чемпионата мира), а вот на чемпионате Европы Виролайнен как раз прекрасно справилась с этой дистанцией и стала победительницей, что должно было придать спортсменке уверенности перед этим стартом. Конечно, желание догнать могло захлестнуть, но как призналась Дарья после гонки, на той самой роковой стойке затряслись ноги, хоть и в голове не было каких-то мыслей, кроме как желания отстрелять, и побыстрее уйти отсюда.

1.
Австрия
2.
США
3.
Германия
12.03.2017 15:30 Контиолахти (Финляндия) Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер 31.35,1
2 США Сьюзен Данкли, Лоуэлл Бэйли +32,8
3 Германия Лаура Дальмайер, Роман Рес +33,3
4 Франция Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс +36,5
5 Казахстан Галина Вишневская, Ян Савицкий +47,8
6 Чехия Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец +51,1
7 Украина Анастасия Меркушина, Артем Прима +01.01,3
8 Швеция Ханна Эберг, Торстейн Стенерсен +01.07,3
9 Швейцария Аита Гаспарин, Жереми Финелло +01.12,0
10 Норвегия Кайя Николайсен, Ветле Кристиансен +01.30,8
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