Эдер: До гонки знал, что у нас хорошие шансы быть на подиуме

«До гонки знал, что у нас хорошие шансы быть на подиуме. Я могу стрелять быстро, а в такой гонке это является серьёзным преимуществом. На последней стрельбе я заметил, что ветер не сильный, и старался это использовать и стрелять быстро. Трасса здесь хорошая, но на стрельбе было непросто из-за ветра», — передаёт слова Эдера спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.