Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29048879/
12 марта 2017, 18:11 | Биатлон | Чемпионат.com

Эдер: До гонки знал, что у нас хорошие шансы быть на подиуме

Австрийский биатлонист Симон Эдер прокомментировал победу в паре с Лизой Терезой Хайзер в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

«До гонки знал, что у нас хорошие шансы быть на подиуме. Я могу стрелять быстро, а в такой гонке это является серьёзным преимуществом. На последней стрельбе я заметил, что ветер не сильный, и старался это использовать и стрелять быстро. Трасса здесь хорошая, но на стрельбе было непросто из-за ветра», — передаёт слова Эдера спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»