Эдер: До гонки знал, что у нас хорошие шансы быть на подиуме
Австрийский биатлонист Симон Эдер прокомментировал победу в паре с Лизой Терезой Хайзер в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия).
«До гонки знал, что у нас хорошие шансы быть на подиуме. Я могу стрелять быстро, а в такой гонке это является серьёзным преимуществом. На последней стрельбе я заметил, что ветер не сильный, и старался это использовать и стрелять быстро. Трасса здесь хорошая, но на стрельбе было непросто
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