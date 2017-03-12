Биатлонисты Меркушина и Прима заняли 7-е место в одиночной смешанной эстафете этапа Кубка мира
В финском Контиолахти завершилась одиночная смешанная эстафета этапа Кубка мира по биатлону, где украинский дуэт Анастасия Меркушина и Артем Прима занял 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
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Наша команда отстала от победителей на 1 минуту 01,3 секунды.
Украинцы достаточно уверенно стреляли, использовав 8 дополнительных патронов и ни разу не зайдя на штрафной круг. Этот результат был примерно сопоставим с результататами лидеров. А вот в скорости прохождения трассы они значительно уступали лидерам.
Победу в гонке одержала команда Австрии — 31 минута 35,1 секунды (5 дополнительных патронов), второе место у сборной США — 32,8 секунды отставания (5), третье — у сборной Германии — 33,3 (6).
Этап Кубка мира в Финляндии завершится в воскресенье вечером классической смешанной эстафетой, в которой в каждой команде соревнуются по четыре спортсмена — две женщины и двое мужчин.
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|12.03.2017 15:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
|31.35,1
|2
|США
|Сьюзен Данкли, Лоуэлл Бэйли
|+32,8
|3
|Германия
|Лаура Дальмайер, Роман Рес
|+33,3
|4
|Франция
|Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс
|+36,5
|5
|Казахстан
|Галина Вишневская, Ян Савицкий
|+47,8
|6
|Чехия
|Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец
|+51,1
|7
|Украина
|Анастасия Меркушина, Артем Прима
|+01.01,3
|8
|Швеция
|Ханна Эберг, Торстейн Стенерсен
|+01.07,3
|9
|Швейцария
|Аита Гаспарин, Жереми Финелло
|+01.12,0
|10
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Ветле Кристиансен
|+01.30,8
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