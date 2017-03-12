Биатлонисты Меркушина и Прима заняли 7-е место в одиночной смешанной эстафете этапа Кубка мира

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Наша команда отстала от победителей на 1 минуту 01,3 секунды.

Украинцы достаточно уверенно стреляли, использовав 8 дополнительных патронов и ни разу не зайдя на штрафной круг. Этот результат был примерно сопоставим с результататами лидеров. А вот в скорости прохождения трассы они значительно уступали лидерам.

Победу в гонке одержала команда Австрии — 31 минута 35,1 секунды (5 дополнительных патронов), второе место у сборной США — 32,8 секунды отставания (5), третье — у сборной Германии — 33,3 (6).

Этап Кубка мира в Финляндии завершится в воскресенье вечером классической смешанной эстафетой, в которой в каждой команде соревнуются по четыре спортсмена — две женщины и двое мужчин.