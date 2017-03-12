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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29048730/
12 марта 2017, 16:45 | Биатлон | УНИАН

Биатлонисты Меркушина и Прима заняли 7-е место в одиночной смешанной эстафете этапа Кубка мира

В финском Контиолахти завершилась одиночная смешанная эстафета этапа Кубка мира по биатлону, где украинский дуэт Анастасия Меркушина и Артем Прима занял 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Отставание от лидера составило 1 минуту 013 секунды. Увеличить
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Наша команда отстала от победителей на 1 минуту 01,3 секунды.

Украинцы достаточно уверенно стреляли, использовав 8 дополнительных патронов и ни разу не зайдя на штрафной круг. Этот результат был примерно сопоставим с результататами лидеров. А вот в скорости прохождения трассы они значительно уступали лидерам.

Победу в гонке одержала команда Австрии — 31 минута 35,1 секунды (5 дополнительных патронов), второе место у сборной США — 32,8 секунды отставания (5), третье — у сборной Германии — 33,3 (6).

Этап Кубка мира в Финляндии завершится в воскресенье вечером классической смешанной эстафетой, в которой в каждой команде соревнуются по четыре спортсмена — две женщины и двое мужчин.

1.
Австрия
2.
США
3.
Германия
12.03.2017 15:30 Контиолахти (Финляндия) Эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер 31.35,1
2 США Сьюзен Данкли, Лоуэлл Бэйли +32,8
3 Германия Лаура Дальмайер, Роман Рес +33,3
4 Франция Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс +36,5
5 Казахстан Галина Вишневская, Ян Савицкий +47,8
6 Чехия Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец +51,1
7 Украина Анастасия Меркушина, Артем Прима +01.01,3
8 Швеция Ханна Эберг, Торстейн Стенерсен +01.07,3
9 Швейцария Аита Гаспарин, Жереми Финелло +01.12,0
10 Норвегия Кайя Николайсен, Ветле Кристиансен +01.30,8
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