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12 марта 2017, 16:11 | Биатлон | Чемпионат.com

Австрийцы выиграли супермикст на этапе КМ по биатлону, россияне — 14-е

Австрийцы Лиза Тереза Хайзер и Симон Эдер одержали победу в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Австрийцы Лиза Тереза <span class=error>Хайзер</span> и <span class=error>Симон</span> <span class=error>Эдер</span> одержали победу в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Увеличить
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Вторыми стали представители США Сюзан Данкли и Лоуэлл Бэйли, а замкнули тройку призёров немцы Лаура Дальмайер и Роман Рес. Россияне Дарья Виролайнен и Алексей Волков показали лишь 17-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Супермикст

1. Австрия — 31.35,1 (0+5).
2. США +32,8 (0+5).
3. Германия +33,3 (0+6).
4. Франция +36,5 (0+8).
5. Казахстан +47,8 (0+7).
6. Чехия +51,1 (0+8).
7. Украина +1.03,3 (0+8).
8. Швеция +1.07,3 (2+8).
9. Швейцария +1.12,0 (0+6).
10. Норвегия +1.30,8 (2+10)…
14. Россия +1.36,5 (2+9).

1.
Австрия
2.
США
3.
Германия
12.03.2017 15:30 Контиолахти (Финляндия) Эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер 31.35,1
2 США Сьюзен Данкли, Лоуэлл Бэйли +32,8
3 Германия Лаура Дальмайер, Роман Рес +33,3
4 Франция Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс +36,5
5 Казахстан Галина Вишневская, Ян Савицкий +47,8
6 Чехия Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец +51,1
7 Украина Анастасия Меркушина, Артем Прима +01.01,3
8 Швеция Ханна Эберг, Торстейн Стенерсен +01.07,3
9 Швейцария Аита Гаспарин, Жереми Финелло +01.12,0
10 Норвегия Кайя Николайсен, Ветле Кристиансен +01.30,8
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