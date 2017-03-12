Австрийцы выиграли супермикст на этапе КМ по биатлону, россияне — 14-е
Австрийцы Лиза Тереза Хайзер и Симон Эдер одержали победу в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
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Вторыми стали представители США Сюзан Данкли и Лоуэлл Бэйли, а замкнули тройку призёров немцы Лаура Дальмайер и Роман Рес. Россияне Дарья Виролайнен и Алексей Волков показали лишь 17-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Супермикст
1. Австрия — 31.35,1 (0+5).
2. США +32,8 (0+5).
3. Германия +33,3 (0+6).
4. Франция +36,5 (0+8).
5. Казахстан +47,8 (0+7).
6. Чехия +51,1 (0+8).
7. Украина +1.03,3 (0+8).
8. Швеция +1.07,3 (2+8).
9. Швейцария +1.12,0 (0+6).
10. Норвегия +1.30,8 (2+10)…
14. Россия +1.36,5 (2+9).
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|12.03.2017 15:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
|31.35,1
|2
|США
|Сьюзен Данкли, Лоуэлл Бэйли
|+32,8
|3
|Германия
|Лаура Дальмайер, Роман Рес
|+33,3
|4
|Франция
|Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс
|+36,5
|5
|Казахстан
|Галина Вишневская, Ян Савицкий
|+47,8
|6
|Чехия
|Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец
|+51,1
|7
|Украина
|Анастасия Меркушина, Артем Прима
|+01.01,3
|8
|Швеция
|Ханна Эберг, Торстейн Стенерсен
|+01.07,3
|9
|Швейцария
|Аита Гаспарин, Жереми Финелло
|+01.12,0
|10
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Ветле Кристиансен
|+01.30,8
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