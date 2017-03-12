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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29048228/
12 марта 2017, 15:30 | Биатлон | Чемпионат.com

Сборная России — четвёртая в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете 2×6 + 2×7,5 км на восьмом этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя.

Второе место заняла команда Франции, а третьими стали украинцы. Россияне Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов и Александр Поварницын показали четвёртый результат. Отметим, что россияне на первых семи огневых рубежах не промахнулись ни разу, а на заключительной «стойке» Поварницын допустил четыре промаха и пробежал штрафной круг.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя, Эстония
Смешанная эстафета. 2×6 + 2×7,5 км

1. Норвегия — 1:24.20,1 (ноль штрафных кругов + семь дополнительных патронов).
2. Франция — +21,4 (0+7).
3. Украина — + 26,4 (0+7).
4. Россия — +38,2 (1+3).
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