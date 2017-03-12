Второе место заняла команда Франции, а третьими стали украинцы. Россияне Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов и Александр Поварницын показали четвёртый результат. Отметим, что россияне на первых семи огневых рубежах не промахнулись ни разу, а на заключительной «стойке» Поварницын допустил четыре промаха и пробежал штрафной круг.



Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя, Эстония

Смешанная эстафета. 2×6 + 2×7,5 км



1. Норвегия — 1:24.20,1 (ноль штрафных кругов + семь дополнительных патронов).

2. Франция — +21,4 (0+7).

3. Украина — + 26,4 (0+7).

4. Россия — +38,2 (1+3).