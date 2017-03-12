Биатлонисты Никулина и Шопин победили в миксте на этапе Кубка IBU в Эстонии
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин стали первыми в миксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
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Россияне завершили гонку с результатом 35 минуты 24,4 секунды, одним штрафным кругом и пятью промахами.
Второе место заняли норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик (+8,4 сек; 0+5), тройку замкнули шведы Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон (+26,9; 0+7).
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