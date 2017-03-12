Президент Федерации лыжных гонок России осудил комментатора за оскорбления в адрес Фуркада

«Чего не скажешь, например, о биатлонном ЧМ в Хохфильцене. Происходившее там не поддается никакому осмыслению. Конечно, Мартен Фуркад был не прав. Но и некоторых поступков наших ребят я не понимаю. Вся эта мышиная возня со стороны выглядела несолидно. Биатлон в определенный момент ушел на второй план, а это неправильно.

А что вытворял комментатор Дмитрий Губерниев… Я уважаю его как профессионала, но его оскорбления в адрес Фуркада в прямом эфире звучали неподобающе. Считаю, что нельзя опускаться до такого. Никогда! Если ты комментатор федерального канала, прививай людям любовь к спорту, его красоте, а не к скандалам. Если же по-другому не можешь, то существуют же другие «кнопки»! Где любят интриги, расследования. Там и работай! Биатлон-то тут при чем? — приводит слова Вяльбе «Лайф».

Отметим, что в смешанной эстафете чемпионата мира француз Мартен Фуркад проехал мимо Александра Логинова и задел его палкой так, что тот свалился с ног. Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, увидев это, вскричал: «Фуркад, ты свинья!». На церемонии награждения Антон Шипулин и Александр Логинов демонстративно не пожали оппоненту руку, после чего тот попытался уйти с пьедестала, но был остановлен президентом Международного союза биатлонистов Андерсом Бессебергом.