Президент Федерации лыжных гонок России осудил комментатора за оскорбления в адрес Фуркада
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой в адрес комментатора Дмитрия Губерниева за оскорбительные слова в прямом эфире в адрес француза Мартена Фуркада во время чемпионата мира в Хохфильцене.
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«Чего не скажешь, например, о биатлонном ЧМ в Хохфильцене. Происходившее там не поддается никакому осмыслению. Конечно, Мартен Фуркад был не прав. Но и некоторых поступков наших ребят я не понимаю. Вся эта мышиная возня со стороны выглядела несолидно. Биатлон в определенный момент ушел на второй план, а это неправильно.
А что вытворял комментатор Дмитрий Губерниев… Я уважаю его как профессионала, но его оскорбления в адрес Фуркада в прямом эфире звучали неподобающе. Считаю, что нельзя опускаться до такого. Никогда! Если ты комментатор федерального канала, прививай людям любовь к спорту, его красоте, а не к скандалам. Если же
Отметим, что в смешанной эстафете чемпионата мира француз Мартен Фуркад проехал мимо Александра Логинова и задел его палкой так, что тот свалился с ног. Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, увидев это, вскричал: «Фуркад, ты свинья!». На церемонии награждения Антон Шипулин и Александр Логинов демонстративно не пожали оппоненту руку, после чего тот попытался уйти с пьедестала, но был остановлен президентом Международного союза биатлонистов Андерсом Бессебергом.
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