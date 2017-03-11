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11 марта 2017, 22:40 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонистка РФ Акимова осталась на 12-м месте в общем зачете КМ после восьмого этапа

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Россиянка Татьяна Акимова сохранила 12-ю строчку в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2016/17 по завершении личных гонок на предпоследнем этапе в финском Контиолахти.

МОСКВА 11 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Россиянка Татьяна <span class=error>Акимова</span> сохранила 12-ю строчку в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2016/17 по завершении личных гонок на предпоследнем этапе в финском Контиолахти. Увеличить
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В Контиолахти состоялись две личные гонки у женщин — спринт и пасьют, в которых Акимова, в чьем активе осталось 464 очка, участия не принимала.

Победившая в гонке преследования немка Лаура Дальмайер досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2016/17, набрав 1137 очков. Второе место занимает чешка Габриэла Коукалова (970 очков), третьей идет финка Кайса Мякяряйнен (883).

Положение остальных россиянок в общем зачете: 43. Ольга Подчуфарова (150), 44. Екатерина Глазырина (147), 45. Ирина Старых (146), 58. Ирина Услугина (76), 60. Дарья Виролайнен (67). 71. Светлана Слепцова (42), 72. Екатерина Шумилова (41), 73. Ульяна Кайшева (40), 80. Анастасия Загоруйко (21), 97. Виктория Сливко (3).

Заключительный девятый этап Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Хольменколлене.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Дорен-Абер М.
Франция
3.
Виттоцци Л.
Италия
11.03.2017 17:15 Контиолахти (Финляндия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.54,4 (1 шт. круг)
2 Мари Дорен-Абер Франция отставаниие 16,5 (2(
3 Лиза Виттоцци Италия 19,9 (1)
4 Дарья Домрачева Беларусь 21.9 (3)
5 Паулина Фиалкова Словакия 23,9 (0)
6 Лиза Тереза Хаузер Австрия 27,8 (0)
7 Ирина Варвинец Украина
8 Селия Эмонье Франция
9 Анаис Шевалье Франция
10 Габриэла Коукалова Чехия
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