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11 марта 2017, 22:45 | Биатлон | ТАСС

Биатлонисты Малиновский, Васнецова и Мошкова выступят на заключительном этапе КМ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Игорь Малиновский, Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова войдут в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, слова которого приводит пресс-служба организации.

«Не скрою, далеко не все результаты в сезоне были удовлетворительными — как на главных стартах, так и на кубковых этапах, — сказал Кравцов. — Разбором и анализом займемся на тренерском совете. Что же касается заключительного кубкового этапа — принято совместное решение дать возможность поучаствовать там нашим сильнейшим юниорам, которые здорово проявили себя на чемпионате мира в Словакии и на заключительных этапах Кубка IBU. Это Игорь Малиновский, Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова».

«Все они, вместе с Алексеем Волковым и Александром Логиновым уже в субботу прибыли в расположение команды, и Волков, например, побежит в Контиолахти сингл-микст, а остальные отправятся вместе со сборной в Норвегию. Не скрою, мне уже звонили, пытаясь убедить, что юниорам, дескать, рано в пекло больших гонок. Никаких разумных доводов я в этих словах не услышал. Напротив, самое время — для ребят это будет отличной школой и ярким завершением успешного международного сезона», — добавил президент СБР.

Этап Кубка мира в Норвегии пройдет с 17 по 19 марта.
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