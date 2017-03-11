Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев выступят в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев выступят в смешанной эстафете в составе сборной России на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
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Также стало известно, что в супермиксте выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков.
Смешанная эстафета и супермикст пройдут в воскресенье.
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