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11 марта 2017, 20:08 | Биатлон | ТАСС

Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев выступят в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев выступят в смешанной эстафете в составе сборной России на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Также стало известно что в супермиксте выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков. Увеличить
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Также стало известно, что в супермиксте выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков.

Смешанная эстафета и супермикст пройдут в воскресенье.
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