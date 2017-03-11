Дальмайер: Привыкла выжимать всё из своего организма

Победив в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, Лаура Дальмайер за три старта до конца сезона обеспечила себе Большой хрустальный глобус, который стал первым в карьере 23-летней немки. Семь побед в последних восьми стартах заставили отойти на второй план даже достижения Мартена Фуркада. О самом успешном в карьере сезоне Дальмайер рассказала в интервью спецкору «Чемпионата».



— Как вы узнали, что выиграли Кубок мира досрочно?

— Выигрыш первого в карьере Кубка мира — очень удивил меня. Я не ожидала этого в начале сезона. Думала, что может удастся сделать это в Осло, но не здесь в Контиолахти. Когда мне сказали об этом тележурналисты, очень удивилась. Теперь у меня не будет давления в Осло, и я смогу получать удовольствие от гонок. Для меня это огромная радость завершать сезон на такой ноте. В Норвегии я всё равно постараюсь показать хороший результат. Завтра я готова пробежать одну из смешанных гонок.



— Что вы чувствуете, покорив очередную большую цель в спорте?

— Это невероятные чувства, потому что я не ставила перед собой такой цели. Главным для меня было выступление на чемпионате мира, а Кубок уже стал приятным бонусом в конце сезона.

— Вы выиграли семь из восьми последних гонок. Чувствуете, что можете затмить даже Мартена Фуркада?

— Нет, конечно. Он по-прежнему лучший и главная звезда современного биатлона, а мне ещё нужно многого добиться, чтобы приблизиться к нему. Но для меня эти победы — лучший период в моей карьере. Я не хочу сравнивать свою форму с формой Мартена.



— Во время чемпионата мира у вас несколько раз поднималось артериальное давление. Как вы восстанавливались после этого и продолжали побеждать?

— Во время гонок у меня проблем с давлением не было, я чувствовала себя хорошо, но сразу после финиша я чувствовала себя плохо. Мне было непросто после этого участвовать в пресс-конференциях и многочисленных интервью, но я должна была делать это, потому что это моя работа. Мне требовалось час, иногда два, чтобы прийти в себя, но потом всё приходило в норму. Сейчас у меня уже нет этих проблем с давлением и я чувствую себя хорошо.

— А откуда вы черпали силы для общения с журналистами при таких нагрузках и проблемах со здоровьем?

— Для важного дела всегда силы найдутся. Я привыкла работать на пределе, выжимать всё из своего организма, поэтому это не было чем-то особенным. У нас достаточно жёсткие тренировки летом, которые и закаляют характер.

— На чемпионате мира в Хохфильцене успешно выступила вся сборная Германии. Вы могли хотя бы представить себе семь золотых медалей из 11 возможных?

— Нет, конечно, такое нельзя ожидать. Но у нас действительно очень хорошая команда, причём это касается и мужчин и женщин. Секрет нашего успеха в том, что мы много тренируемся, а главное получаем от этого удовольствие.

— А не рановато ли вы выстрелили? Ведь на Олимпиаде повторить такой результат будет гораздо сложнее.

— Сегодня — это сегодня, и я просто счастлива пережить этот удивительный сезон, не думая о том, что будет завтра. А об Олимпиаде вы можете спросить меня уже в следующем сезоне.



— Что вы бы хотели сделать в первую очередь в конце сезона?

— Ничего. Я хочу просто отдыхать и ничего не делать. Такое я не часто могу себе позволить.