Дальмайер: Привыкла выжимать всё из своего организма
Лаура Дальмайер — о сравнении с Фуркадом, триумфе немецкого биатлона, проблемах со здоровьем и умении работать на пределе сил.
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Победив в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, Лаура Дальмайер за три старта до конца сезона обеспечила себе Большой хрустальный глобус, который стал первым в карьере 23-летней немки. Семь побед в последних восьми стартах заставили отойти на второй план даже достижения Мартена Фуркада. О самом успешном в карьере сезоне Дальмайер рассказала в интервью спецкору «Чемпионата».
— Как вы узнали, что выиграли Кубок мира досрочно?
— Выигрыш первого в карьере Кубка мира — очень удивил меня. Я не ожидала этого в начале сезона. Думала, что может удастся сделать это в Осло, но не здесь в Контиолахти. Когда мне сказали об этом тележурналисты, очень удивилась. Теперь у меня не будет давления в Осло, и я смогу получать удовольствие от гонок. Для меня это огромная радость завершать сезон на такой ноте. В Норвегии я всё равно постараюсь показать хороший результат. Завтра я готова пробежать одну из смешанных гонок.
— Что вы чувствуете, покорив очередную большую цель в спорте?
— Это невероятные чувства, потому что я не ставила перед собой такой цели. Главным для меня было выступление на чемпионате мира, а Кубок уже стал приятным бонусом в конце сезона.
— Вы выиграли семь из восьми последних гонок. Чувствуете, что можете затмить даже Мартена Фуркада?
— Нет, конечно. Он
— Во время чемпионата мира у вас несколько раз поднималось артериальное давление. Как вы восстанавливались после этого и продолжали побеждать?
— Во время гонок у меня проблем с давлением не было, я чувствовала себя хорошо, но сразу после финиша я чувствовала себя плохо. Мне было непросто после этого участвовать в
— А откуда вы черпали силы для общения с журналистами при таких нагрузках и проблемах со здоровьем?
— Для важного дела всегда силы найдутся. Я привыкла работать на пределе, выжимать всё из своего организма, поэтому это не было
— На чемпионате мира в Хохфильцене успешно выступила вся сборная Германии. Вы могли хотя бы представить себе семь золотых медалей из 11 возможных?
— Нет, конечно, такое нельзя ожидать. Но у нас действительно очень хорошая команда, причём это касается и мужчин и женщин. Секрет нашего успеха в том, что мы много тренируемся, а главное получаем от этого удовольствие.
— А не рановато ли вы выстрелили? Ведь на Олимпиаде повторить такой результат будет гораздо сложнее.
— Сегодня — это сегодня, и я просто счастлива пережить этот удивительный сезон, не думая о том, что будет завтра. А об Олимпиаде вы можете спросить меня уже в следующем сезоне.
— Что вы бы хотели сделать в первую очередь в конце сезона?
— Ничего. Я хочу просто отдыхать и ничего не делать. Такое я не часто могу себе позволить.
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|11.03.2017 17:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|29.54,4 (1 шт. круг)
|2
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|отставаниие 16,5 (2(
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|19,9 (1)
|4
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|21.9 (3)
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|23,9 (0)
|6
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|27,8 (0)
|7
|Ирина Варвинец
|Украина
|8
|Селия Эмонье
|Франция
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|10
|Габриэла Коукалова
|Чехия
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