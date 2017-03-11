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Начиная с этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве Дальмайер не опускалась ниже второго места, а эта победа стала 10-й в сезоне. Вопрос о том, кому достанется Большой хрустальный глобус у женщин, уже закрыт. Всего на счету Дальмайер 17 побед — больше половины пришлось на этот сезон. Бесспорно, немка проводит просто фантастический год — худшим ее результатом остается седьмое место.

Благодаря сегодняшней победе она обошла финку Кайсу Мякяряйнен в зачете гонок преследования, хотя окончательно судьба трофея решится в норвежском Холменколлене.

ШЕСТЬ ШТРАФНЫХ ЭКХОФФ

Вернулась на пьедестал француженка Мари Дорен-Абер, для которой прошлый сезон складывался гораздо удачнее. В прошлом году она собрала шесть медалей, в этом же осталась без личных наград на чемпионате мира — показатель более чем удручающий для болельщиков французской спортсменки. В последний раз она поднималась на пьедестал в январе в Рупольдинге, на предолимпийской неделе в Пхенчхане в спринте не смогла финишировать. И вот, кажется, наконец, понемногу находит себя под занавес сезона.

Приятным сюрпризом стала бронза итальянки Лизы Витоцци — похоже, в итальянской сборной появляется неплохое усиление. Спортсменка впервые в карьере поднялась на пьедестал, и это неплохой задел перед олимпийским сезоном. С одним промахом она поднялась с шестого на третью позицию, хотя ходом пока что уступает порядка 50 секунд лидеру.

Не сумела удержать свою призовую позицию Дарья Домрачева, которая с тремя промахами пропустила Витоцци вперед. Сама спортсменка признавалась, что ее форма пока не оптимальная, тем не менее, четвертое место на данном этапе трудно назвать провалом. Хорошую гонку провели словачка Паулина Фиалкова и Лиза Тереза Хаузер из Австрии — обе отстреляли на ноль, первая поднялась с 37-й позиции, вторая — с 29-й. Впечатляющий «камбэк» и у украинки Ирины Варвинец — с нулем она поднялась на седьмую строчку с 33-го места.

Вчерашняя победительница норвежка Тириль Экхофф с гонкой не справилась, настреляв аж на шесть кругов штрафа. Ее результат — 15-е место.

ВИРОЛАЙНЕН СНОВА ЛУЧШАЯ ИЗ НАШИХ

В отличие от трех впечатляющих прорывов иностранок наши спортсменки, имея более выгодные стартовые позиции, на этот раз не порадовали. Дарья Виролайнен, стартовавшая вслед за тройкой лидеров, не смогла повторить результат предыдущей гонки. Но все равно осталась лучшей среди соотечественниц — 17-е место. На каждом из рубежей, начиная со второго, она неизменно допускала по одной ошибке, что в конечном итоге отбросило ее в конец первой двадцатки. Да и по скорости спортсменка выглядела похуже, чем накануне, проиграв лидеру более минуты.

Немного вперед продвинулась Ирина Старых, финишировавшая 19-й. Но и у нее на рубежах все складывалось по аналогичной схеме, что и у Виролайнен. Те же три промаха не позволили быть выше, хотя по скорости спортсменка вновь была примерно на том же уровне, что и накануне — 36 секунд от лидера. «Состояние не такое боевое», — призналась Старых, сравнив самочувствие со спринтом.

Ирина Услугина продвинулась на восемь мест вперед с одним промахом, став 32-й. Екатерину Шумилову откинуло с 23-й позиции на 42-ю — четыре штрафных круга, и это худший результат в команде. Возвращение в элиту пока дается спортсменке совсем нелегко. Виктория Сливко, уходившая в гонку одной из последних, отыграла 11 позиций и стала 38-й с одним промахом. На дистанции же спортсменка уступила лучшим порядка двух минут….