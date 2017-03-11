Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29043822/
11 марта 2017, 19:37 | Биатлон | Sports.kz

Вишневская стала 22-й в гонке преследования этапа Кубка мира

Завершилась женская гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Лучший результат гонки — у немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, второй стала француженка Мари Дорен-Абер, третий результат — у итальянки Лиза Виттоцци.

Галина Вишневская финишировал 22-й, Дарья Усанова стала — 29-й, Алина Райкова — 44-й.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Дорен-Абер М.
Франция
3.
Виттоцци Л.
Италия
11.03.2017 17:15 Контиолахти (Финляндия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.54,4 (1 шт. круг)
2 Мари Дорен-Абер Франция отставаниие 16,5 (2(
3 Лиза Виттоцци Италия 19,9 (1)
4 Дарья Домрачева Беларусь 21.9 (3)
5 Паулина Фиалкова Словакия 23,9 (0)
6 Лиза Тереза Хаузер Австрия 27,8 (0)
7 Ирина Варвинец Украина
8 Селия Эмонье Франция
9 Анаис Шевалье Франция
10 Габриэла Коукалова Чехия
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

СМИ рассказали, откуда Головкин берет свою силу

Абель Санчес: «GGG - колючка в боку Мэйвезера, которая не дает ему покоя»

Экс-тренер Хопкинса сделал прогноз на бой Головкин - Альварес