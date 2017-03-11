Лаура Дальмайер досрочно выиграла общий зачет Кубка мира

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В субботу немка стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и стала недосягаема для соперниц.

«Это действительно удивительно, это такой особенный момент для меня, — сказала Дальмайер. — Я не ожидала этого в начале сезона. Не ждала его и в ближайшие дни уже в Контиолахти и не смотрела на общий зачет».

В активе 23-летней Дальмайер 33 подиума в личных гонках на этапах Кубка мира. На прошедшем в феврале чемпионате мира она завоевала пять золотых и одну серебряную награды.