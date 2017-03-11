Лаура Дальмайер досрочно выиграла общий зачет Кубка мира
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Немка Лаура Дальмайер досрочно завоевала Кубок мира по биатлону. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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В субботу немка стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и стала недосягаема для соперниц.
«Это действительно удивительно, это такой особенный момент для меня, — сказала Дальмайер. — Я не ожидала этого в начале сезона. Не ждала его и в ближайшие дни уже в Контиолахти и не смотрела на общий зачет».
В активе 23-летней Дальмайер 33 подиума в личных гонках на этапах Кубка мира. На прошедшем в феврале чемпионате мира она завоевала пять золотых и одну серебряную награды.
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|11.03.2017 17:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|29.54,4 (1 шт. круг)
|2
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|отставаниие 16,5 (2(
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|19,9 (1)
|4
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|21.9 (3)
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|23,9 (0)
|6
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|27,8 (0)
|7
|Ирина Варвинец
|Украина
|8
|Селия Эмонье
|Франция
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|10
|Габриэла Коукалова
|Чехия
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