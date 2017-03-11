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11 марта 2017, 19:06 | Биатлон | ТАСС

Лаура Дальмайер досрочно выиграла общий зачет Кубка мира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Немка Лаура Дальмайер досрочно завоевала Кубок мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

В субботу немка стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и стала недосягаема для соперниц. Увеличить
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В субботу немка стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и стала недосягаема для соперниц.

«Это действительно удивительно, это такой особенный момент для меня, — сказала Дальмайер. — Я не ожидала этого в начале сезона. Не ждала его и в ближайшие дни уже в Контиолахти и не смотрела на общий зачет».

В активе 23-летней Дальмайер 33 подиума в личных гонках на этапах Кубка мира. На прошедшем в феврале чемпионате мира она завоевала пять золотых и одну серебряную награды.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Дорен-Абер М.
Франция
3.
Виттоцци Л.
Италия
11.03.2017 17:15 Контиолахти (Финляндия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.54,4 (1 шт. круг)
2 Мари Дорен-Абер Франция отставаниие 16,5 (2(
3 Лиза Виттоцци Италия 19,9 (1)
4 Дарья Домрачева Беларусь 21.9 (3)
5 Паулина Фиалкова Словакия 23,9 (0)
6 Лиза Тереза Хаузер Австрия 27,8 (0)
7 Ирина Варвинец Украина
8 Селия Эмонье Франция
9 Анаис Шевалье Франция
10 Габриэла Коукалова Чехия
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