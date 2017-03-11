Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днем ранее Дарья Домрачева стала третьей в спринте и всерьез претендовала на высокую позицию и в завершившемся сегодня старте. В ходе первой стрельбы белоруска допустила два промаха и выпала из тройки лидеров, занимая после выхода с огневого рубежа 24-е место. Однако вторую часть гонки трехкратная олимпийская чемпионка провела намного лучше, показала отличный ход по лыжне, но не смогла дотянуться до третьего места, уступив итальянке Лизе Витоцци всего две секунды, а победительнице Лауре Дальмайер из Германии 21,9 сек. (2+1+0+0). Немка показала хороший ход по лыжне — 29 мин. 54,4 сек. (0+0+1+0). Второе место заняла Мари Дорен-Абер из Франции — +16,5 сек. (1+0+0+1). Лиза Витоцци стала бронзовым призером — +19,9 сек. (0+1+0+0).

Белоруска Надежда Скардино завершила выступление на 18-й позиции — +1 мин. 27,4 сек. (0+0+0+1).

Восьмой этап Кубка мира завершится 12 марта двумя смешанными эстафетами -супермикст и микст.