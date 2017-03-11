Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти
В ходе первой стрельбы белоруска допустила два промаха и выпала из тройки лидеров, занимая после выхода с огневого рубежа 24-е место. Однако вторую часть гонки трехкратная олимпийская чемпионка провела намного лучше, показала отличный ход по лыжне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Днем ранее Дарья Домрачева стала третьей в спринте и всерьез претендовала на высокую позицию и в завершившемся сегодня старте. В ходе первой стрельбы белоруска допустила два промаха и выпала из тройки лидеров, занимая после выхода с огневого рубежа 24-е место. Однако вторую часть гонки трехкратная олимпийская чемпионка провела намного лучше, показала отличный ход по лыжне, но не смогла дотянуться до третьего места, уступив итальянке Лизе Витоцци всего две секунды, а победительнице Лауре Дальмайер из Германии 21,9 сек. (2+1+0+0). Немка показала хороший ход по лыжне — 29 мин. 54,4 сек. (0+0+1+0). Второе место заняла Мари
Белоруска Надежда Скардино завершила выступление на 18-й позиции — +1 мин. 27,4 сек. (0+0+0+1).
Восьмой этап Кубка мира завершится 12 марта двумя смешанными эстафетами -супермикст и микст.
|
|
|
|11.03.2017 17:15
|Контиолахти (Финляндия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|29.54,4 (1 шт. круг)
|2
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|отставаниие 16,5 (2(
|3
|Лиза Виттоцци
|Италия
|19,9 (1)
|4
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|21.9 (3)
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|23,9 (0)
|6
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|27,8 (0)
|7
|Ирина Варвинец
|Украина
|8
|Селия Эмонье
|Франция
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|10
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter