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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29043478/
11 марта 2017, 18:58 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти

В ходе первой стрельбы белоруска допустила два промаха и выпала из тройки лидеров, занимая после выхода с огневого рубежа 24-е место. Однако вторую часть гонки трехкратная олимпийская чемпионка провела намного лучше, показала отличный ход по лыжне.

В ходе первой стрельбы белоруска допустила два промаха и выпала из тройки лидеров занимая после выхода с огневого рубежа 24-е место. Однако вторую часть гонки трехкратная олимпийская чемпионка провела намного лучше показала отличный ход по лыжне. Увеличить
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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днем ранее Дарья Домрачева стала третьей в спринте и всерьез претендовала на высокую позицию и в завершившемся сегодня старте. В ходе первой стрельбы белоруска допустила два промаха и выпала из тройки лидеров, занимая после выхода с огневого рубежа 24-е место. Однако вторую часть гонки трехкратная олимпийская чемпионка провела намного лучше, показала отличный ход по лыжне, но не смогла дотянуться до третьего места, уступив итальянке Лизе Витоцци всего две секунды, а победительнице Лауре Дальмайер из Германии 21,9 сек. (2+1+0+0). Немка показала хороший ход по лыжне — 29 мин. 54,4 сек. (0+0+1+0). Второе место заняла Мари Дорен-Абер из Франции — +16,5 сек. (1+0+0+1). Лиза Витоцци стала бронзовым призером — +19,9 сек. (0+1+0+0).

Белоруска Надежда Скардино завершила выступление на 18-й позиции — +1 мин. 27,4 сек. (0+0+0+1).

Восьмой этап Кубка мира завершится 12 марта двумя смешанными эстафетами -супермикст и микст.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Дорен-Абер М.
Франция
3.
Виттоцци Л.
Италия
11.03.2017 17:15 Контиолахти (Финляндия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 29.54,4 (1 шт. круг)
2 Мари Дорен-Абер Франция отставаниие 16,5 (2(
3 Лиза Виттоцци Италия 19,9 (1)
4 Дарья Домрачева Беларусь 21.9 (3)
5 Паулина Фиалкова Словакия 23,9 (0)
6 Лиза Тереза Хаузер Австрия 27,8 (0)
7 Ирина Варвинец Украина
8 Селия Эмонье Франция
9 Анаис Шевалье Франция
10 Габриэла Коукалова Чехия
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