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11 марта 2017, 17:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Дальмайер выиграла гонку преследования в Контиолахти, Виролайнен — 17-я

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти.

Немка <span class=error>Лаура</span> Дальмайер одержала победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону который проходит в Контиолахти. Увеличить
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Серебряную медаль завоевала француженка Мари Дорен-Абер, а замкнула тройку призёров итальянка Лиза Виттоцци. Лучшей среди россиянок стала Дарья Виролайнен, которая допустила 2 промаха и в итоге финишировала 17-й.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Гонка преследования на 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 29.54,4 (1)…
2. Мари Дорен-Абер (Франция) +16,5 (2)…
3. Лиза Виттоцци (Италия) +19,9 (1)…
4. Дарья Домрачева (Беларусь) +21,9 (3).
5. Паулина Фиалкова (Словакия) +23,9 (0).
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +27,8 (0).
7. Ирина Варвинец (Украина) +32,6 (0).
8. Селия Эмони (Франция) +38,1 (2).
9. Анаис Шевалье (Франция) +39,0 (0).
10. Габриэла Коукалова (Чехия) +44,8 (2)…
17. Дарья Виролайнен (Россия) +1.19,3 (3)…
19. Ирина Старых (Россия) +1.38,6 (3)…
32. Ирина Услугина (Россия) +2.12,9 (1)…
38. Виктория Сливко (Россия) +2.51,3 (1).
42. Екатерина Шумилова (Россия) +3.21,5 (4).
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Кубок мира. Лаура Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти, Дарья Домрачева заняла четвертое место

Немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Второй к финишу пришла француженка Мари Дорен Абер, тройку замкнула итальянка Лиза Виттоцци. Белоруска Дарья Домрачева финишировала на четвертой позиции, Надежда Скардино заняла 18-е место.
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