Кубок мира. Лаура Дальмайер выиграла пасьют в Контиолахти, Дарья Домрачева заняла четвертое место
Немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Второй к финишу пришла француженка Мари Дорен Абер, тройку замкнула итальянка Лиза Виттоцци. Белоруска Дарья Домрачева финишировала на четвертой позиции, Надежда Скардино заняла 18-е место.
1 (2). Л. Дальмайер (Германия) 29.54,4 (0−1−0−0)
2 (9). М. Дорен Абер (Франция) +16,5 (1−0−0−1)
3 (6). Л. Виттоцци (Италия) +19,9 (0−1−0−0)
4 (3). Д. ДОМРАЧЕВА (Беларусь) +21,9 (2−1−0−0)
5 (37). П. Фиалкова (Словакия) +23,9 (0−0−0−0)
6 (29). Л. -Т. Хаузер (Австрия) +27,8 (0−0−0−0)
7 (33). И. Варвинец (Украина) +32,6 (0−0−0−0)
8 (7). С. Эмонье (Франция) +38,1 (0−0−1−1)
9 (8). А. Шевалье (Франция) +39,0 (0−0−0−0)
10 (13). Г. Коукалова (Чехия) +44,8 (0−0−0−2)
…18 (26). Н. СКАРДИНО +1.27,4 (0−0−0−1)
Всего стартовали 58 участниц.
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