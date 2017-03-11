Мартен Фуркад досрочно завершил сезон
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что этап Кубка мира в финском Контиолахти стал его последним турниром в текущем сезоне. Его слова приводит
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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В субботу Фуркад финишировал пятым в гонке преследования. Ранее сообщалось, что француз может пропустить этап в Финляндии
«Жаль, что сегодня не получилось выиграть, потому что это была моя последняя гонка в нынешнем сезоне, — сказал он. — Теперь я полечу домой, чтобы быть с моей женой и помогать ей».
На прошлой неделе Фуркад в шестой раз выиграл общий зачет Кубка мира, повторив рекорд по числу побед норвежца
Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене.
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