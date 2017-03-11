Мартен Фуркад досрочно завершил сезон

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В субботу Фуркад финишировал пятым в гонке преследования. Ранее сообщалось, что француз может пропустить этап в Финляндии из-за скорого рождения ребенка, которое ожидается в середине марта.

«Жаль, что сегодня не получилось выиграть, потому что это была моя последняя гонка в нынешнем сезоне, — сказал он. — Теперь я полечу домой, чтобы быть с моей женой и помогать ей».

На прошлой неделе Фуркад в шестой раз выиграл общий зачет Кубка мира, повторив рекорд по числу побед норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. В субботу же француз гарантировал себе малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене.