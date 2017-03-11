Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29043138/
11 марта 2017, 17:40 | Биатлон | ТАСС

Мартен Фуркад досрочно завершил сезон

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что этап Кубка мира в финском Контиолахти стал его последним турниром в текущем сезоне. Его слова приводит пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

В субботу Фуркад финишировал пятым в гонке преследования. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу Фуркад финишировал пятым в гонке преследования. Ранее сообщалось, что француз может пропустить этап в Финляндии из-за скорого рождения ребенка, которое ожидается в середине марта.

«Жаль, что сегодня не получилось выиграть, потому что это была моя последняя гонка в нынешнем сезоне, — сказал он. — Теперь я полечу домой, чтобы быть с моей женой и помогать ей».

На прошлой неделе Фуркад в шестой раз выиграл общий зачет Кубка мира, повторив рекорд по числу побед норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. В субботу же француз гарантировал себе малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству "сухих" матчей

Российский лыжник Бессмертных стал третьим на дистанции 50 км на этапе КМ

ХК "Ак Барс" победил "Авангард" в 1000-м матче Билялетдинова в чемпионатах России