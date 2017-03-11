Кубок ИБУ в Отепя. Спринт. Александр Логинов выиграл, Александр Дорожко — 12-й
Российский биатлонист Александр Логинов 11 марта на этапе Кубка ИБУ в эстонском Отепя выиграл спринт. Лучший из белорусов Александр Дорожко финишировал 12-м.
Кубок ИБУ, 8-й этап. Отепя, Эстония
Мужчины. Спринт
1. Александр Логинов (Россия) — 28.00,9 (1+1)
2. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) — 14,3 (0+1)
3. Мартин Ягер (Швейцария) — 21,2 (0+2)
4. Фредрик Йесбакк (Норвегия) — 27,7 (0+0)
5. Юрий Шопин (Россия) — 29,6 (0+0)
6. Тимур Махамбетов (Россия) — 30,6 (0+0)…
12. Александр Дорожко (Беларусь) — 1.07,8 (0+0)…
34. Роман Елетнов (Беларусь) — 1.54,7 (0+2)…
47. Антон Смольский (Беларусь) — 2.37,3 (2+0)…
72. Роман Шинкевич (Беларусь) — 3.59,4 (1+0)…
Всего стартовали 99 участников.
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