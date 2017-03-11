Биатлонист РФ Шипулин сохраняет вторую позицию в общем зачете КМ по итогам 8-го этапа

В Контиолахти состоялись две личные гонки у мужчин — спринт и пасьют, в которых Шипулин занял 29-е и 10-е места соответственно, теперь у него 805 очков.

Ранее досрочную победу в общем зачете Кубка мира себе обеспечил француз Мартен Фуркад, в активе которого 1228 очков. На третье место поднялся норвежец Йоханнес Бё (700 баллов).

Положение остальных россиян в общем зачете Кубка мира: 14. Максим Цветков (463 очка), 20. Евгений Гараничев (395), 23. Антон Бабиков (351), 35. Матвей Елисеев (225), 39. Дмитрий Малышко (167), 73. Алексей Волков (30), 78. Юрий Шопин (18).

Заключительный девятый этап Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Хольменколлене.