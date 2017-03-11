Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя
Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя.
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Второе место занял норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд, а замкнул тройку призёров швейцарец Мартин Ягер.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя, Эстония
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Александр Логинов (Россия) — 28.00,9 (2).
2. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) — +14,3 (1).
3. Мартин Ягер (Швейцария) — +21,2 (2)…
5. Юрий Шопин (Россия) — + 29,6 (0).
6. Тимур Махамбетов (Россия) — + 30,6 (0)…
23. Игорь Малиновский (Россия) — +1.31,9 (1)…
29. Александр Поварницын (Россия) — +1.49,2 (3).
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