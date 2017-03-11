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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29042406/
11 марта 2017, 15:36 | Биатлон | Чемпионат.com

Эберхард пропустил гонку преследования в Контиолахти из-за проблем с шеей

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард пропустил гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти из-за проблем с шеей, сообщает пресс-служба федерации лыжных видов спорта Австрии.

«Из-за проблем с шеей Юлиан Эберхард не выйдет сегодня на старт. План на Осло остаётся в силе», — говорится в официальном заявлении организации.

Также в гонке преследования по неизвестным пока причинам не вышли на старт россияне Антон Бабиков и Максим Цветков. Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, а лучшим из россиян стал Антон Шипулин, показавший 10-й результат.
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