Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29042337/
11 марта 2017, 15:18 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл зачет гонок преследования КМ в сезоне-2016/17

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад досрочно завоевал малый Хрустальный глобус в гонках преследования на Кубке мира по биатлону в сезоне-2016/17.

В субботу в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась предпоследняя гонка преследования в сезоне. Фуркад (448 очков) занял в ней пятое место и стал недосягаемым для ближайшего преследователя в общем зачете россиянина Антона Шипулина (332 балла).

Ранее Фуркад выиграл большой Хрустальный глобус Кубка мира-2016/17, а также малые Хрустальные глобусы в спринтерских и индивидуальных гонках.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Эберхард пропустил гонку преследования в Контиолахти из-за проблем с шеей

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард пропустил гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти из-за проблем с шеей, сообщает пресс-служба федерации лыжных видов спорта Австрии.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин