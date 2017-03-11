Биатлонист Мартен Фуркад выиграл зачет гонок преследования КМ в сезоне-2016/17

В субботу в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась предпоследняя гонка преследования в сезоне. Фуркад (448 очков) занял в ней пятое место и стал недосягаемым для ближайшего преследователя в общем зачете россиянина Антона Шипулина (332 балла).

Ранее Фуркад выиграл большой Хрустальный глобус Кубка мира-2016/17, а также малые Хрустальные глобусы в спринтерских и индивидуальных гонках.