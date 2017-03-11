Медальная реальность. Как Шипулин почти сотворил новое чудо

Рекорд или интрига?

Как привлечь затухающее внимание общественности к биатлону? Правильно, оживить какую-нибудь важную интригу. Антон Шипулин с этой задачей, похоже, справлялся отлично: после неудачно проведённого спринта его, вроде бы, гарантированное второе место в общем зачёте Кубка мира резко просело в котировках. Йоханнес Бё отыграл сразу 31 очко, сократив общее отставание до 110 баллов. И впереди была гонка преследования, где норвежец стартовал четвёртым, а россиянин — 29-м.



Однако Антон имел прекрасную возможность зайти на новый рекорд. В Пхёнчхане он сумел взобраться на пьедестал почёта с 23-й стартовой позиции, теперь был шанс рвануть к медали из более глубокого подвала. При этом неделю назад Шипулин стартовал спустя полторы минуты после лидера, сейчас же это отставание было меньше — 74 секунды. Почему бы, собственно говоря, и нет?





Куда делись 18 позиций?

Лучшую российскую стартовую позицию имел Евгений Гараничев, но он опережал Шипулина всего на семь секунд, а между ними ещё был и Матвей Елисеев. Бабикова и Цветкова, накануне отобравшихся в преследование, тренерский штаб вообще снял с гонки. Первый круг Шипулин относительно Фуркада прошёл быстрее, к рубежу переместился на 24-е место и ошибок в стрельбе не допустил. Как, впрочем, и Гараничев с Елисеевым, хотя Евгений стрелял медленнее партнёров по команде.



Все лидеры тоже стреляли уверенно, однако Антон уже был на 11-м месте, а к отсечке 3,6 км оказался в первой десятке. Бё шёл третьим, Фуркад постепенно убегал и от него, и от Моравца, Свендсен, Расторгуев, Эдер и Пайффер составляли первую группу преследования.

Стрельба, близкая к идеальной

Шипулин возглавлял второй эшелон и отыгрывал отставание даже у Фуркада. Ко второму огневому рубежу Антон прибыл восьмым, в тот момент француз уже успел прокатиться по штрафному кругу, а Бё составил ему там компанию. Стрельба россиянина была близка к идеальной — точно и быстро. Да, это по-прежнему было восьмое место, но теперь всего лишь в 44 секундах от первого. И почти сразу за Шипулиным рубеж покинули Гараничев и Елисеев.



Теперь ситуация выглядела следующим образом: группу лидеров составляли Расторгуев, Эдер, Фуркад, Моравец, Свендсен и Пайффер. Бё катил в 25 секундах и в одиночестве, Шипулин тащил на себе пятёрку преследователей. На отсечке 6,8 км он пропустил вперёд Елисеева, Гараничев тоже был тут как тут.

Реальная борьба

На третьем рубеже первым стрелял Расторгуев, он же первым и ошибся. Однако вслед за ним промазали все лидеры, кроме Пайффера. Он и стал новым лидером. Бё тоже промахнулся один раз, а Шипулин…



Антон попал. Попал пять раз и на выходе с рубежа опередил даже Бё. Теперь россиянин шёл на седьмом месте, всего в полуминуте от Пайффера. И да, в 20 секундах от Моравца, располагавшегося на третьем месте. То есть в одном промахе. Вот так наша борьба за медали стала реальной.