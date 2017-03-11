Шипулин не выступит в супермиксте и смешанной эстафете в Контиолахти

«Завтра я не побегу смешанные эстафеты, потому что впереди ещё три индивидуальных гонки в конце сезона. В этом году я и так слишком много отбегал. Надо восстанавливаться, чтобы показывать результат в индивидуальных гонках на последнем этапе Кубка мира, а для смешанных эстафет у нас есть молодые ребята, способные показать хороший результат. Их надо пробовать», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.