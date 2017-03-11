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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29042311/
11 марта 2017, 15:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин не выступит в супермиксте и смешанной эстафете в Контиолахти

Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что не примет участие в супермиксте и смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти.

«Завтра я не побегу смешанные эстафеты, потому что впереди ещё три индивидуальных гонки в конце сезона. В этом году я и так слишком много отбегал. Надо восстанавливаться, чтобы показывать результат в индивидуальных гонках на последнем этапе Кубка мира, а для смешанных эстафет у нас есть молодые ребята, способные показать хороший результат. Их надо пробовать», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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