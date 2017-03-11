1 (5). А. Пайффер (Германия) 30.35,0 (0−0−0−0)

2 (6). С. Эдер (Австрия) +0,3 (0−0−1−1)

3 (3). Э. -Х. Свендсен (Норвегия) +2,3 (0−0−1−1)

4 (2). О. Моравец (Чехия) +9,8 (0−0−1−1)

5 (1). М. Фуркад (Франция) +25,5 (0−1−1−2)

6 (15). Л. Хофер (Италия) +27,7 (0−0−1−0)

7 (4). Й. Бо (Норвегия) +33,2 (0−1−1−1)

8 (13). В. -Ш. Кристиансен (Норвегия) +38,4 (0−0−0−1)

9 (7). А. Расторгуев (Латвия) +38,7 (0−0−1−3)

10 (29). А. Шипулин (Россия) +50,9 (0−0−0−2)

…38 (49). Д. АБАШЕВ +2.44,6 (0−0−0−1)

…48 (55). С. БОЧАРНИКОВ +4.08,5 (0−1−1−2)



Всего стартовали 55 участников.