Биатлонистка Никулина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Эстонии

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Никулина преодолела дистанцию 7,5 км без промахов и финишировала с отставанием в 13,4 секунды от победительницы француженки Эноры Латульер (23 минуты 17,4 секунды; 1 промах). Второе место заняла также представительница Франции Жюли Симон (+4,3; 0).

В воскресной программе в Отепя — смешанная эстафета и супермикст.