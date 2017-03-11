Биатлонистка Никулина стала третьей в спринте на этапе Кубка IBU в Эстонии
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анна Никулина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
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Никулина преодолела дистанцию 7,5 км без промахов и финишировала с отставанием в 13,4 секунды от победительницы француженки Эноры Латульер (23 минуты 17,4 секунды; 1 промах). Второе место заняла также представительница Франции Жюли Симон (+4,3; 0).
В воскресной программе в Отепя — смешанная эстафета и супермикст.
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