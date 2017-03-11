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11 марта 2017, 0:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Юрлова выступит на чемпионате России по биатлону в Увате

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова намерена принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Увате с 23 по 30 марта, о чём сообщил личный тренер спортсменки Анатолий Хованцев.

«Насколько я знаю, Екатерина готовится к чемпионату России в Увате и планирует там выступать. Завтра сюда, в Контиолахти, приедет отец Кати Виктор Юрлов — он работает с ней сейчас как тренер, помогает вернуться в форму после рождения ребёнка. Обсудим с ним все детали, после чего сможем точнее сказать о планах Екатерины», — приводит слова Хованцева «Лыжный спорт».

В Увате состоится основная часть чемпионата России — спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты, а затем турнир переедет в Тюмень, где спортсмены пробегут мегамасс-старты и суперспринт.
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