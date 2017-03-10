Первая женская гонка в Контиолахти оказалась весьма насыщенной. Главным стало высокое четвертое место россиянки Дарьи Виролайнен, которая пробежала свою первую гонку на высшем уровне лишь на восьмом этапе в этом сезоне. Она выигрывала медали чемпионата Европы, возглавляла общий зачет Кубка IBU, но возможности выступить за первую сборную не получала. Точнее, шанс был — она попала в состав на чемпионат мира, но выступить в Хохфильцене не позволило состояние здоровье, из-за которого спортсменка спешно улетела в Москву. Лишь под занавес сезона она получила еще один шанс в спринте, который реализовала едва ли не на сто процентов.

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СТАРЫХ НАБРАЛА ХОД

Свою работу спортсменка сделала очень качественно: отработала без промахов, неплохо смотрелась на лыжне ногами — около сорока секунд проигрыша Лауре Дальмайер — нормальный показатель. Лучше она не бегала и в прошлом году, когда получала стартовые номера на Кубке мира гораздо чаще. А в субботней гонке преследования будет иметь неплохую позицию для атаки, пускай конкуренция окажется весьма непростой.

Лучше ходом смотрелась в нашей команде только Ирина Старых, которая шла в гонке по лидерскому графику, но «споткнулась» на стрельбе стоя — первые два выстрела оказались мимо цели, они и перечеркнули ее шансы на борьбу за пьедестал. Похоже, что Старых переварила большую нагрузку, которая на нее свалилась в виде чемпионата Европы и мира, а затем предолимпийской недели. Возможно, на руку сыграло то, что она начала сезон на полтора месяца позже остальных и сейчас должна подбираться к своей оптимальной форме. Так или иначе, кондиции у Ирины весьма неплохие. Лучшее тому свидетельство — ее ход, в полуминуте от Дальмайер. Если это не предел, как заявила сама спортсменка, то справедливо будет ждать от нее успехов в ближайших стартах. Пока лишь 25-е место.

Выступление Шумиловой можно признать удовлетворительным. Спортсменка чисто прошла оба рубежа и опередила Старых — 24-е место при проигрыше ногами лидеру — больше минуты. Ирина Услугина с одним промахом стала 40-й, пройдя дистанцию практически в одни ноги с Шумиловой. Виктория Сливко балансировала на грани попадания в пасьют — 58-е место с одним промахом и 1.49 проигрыша на дистанции чистым ходом.

Татьяне Акимовой дали возможность отдохнуть, она гонку пропустила. Вероятнее всего, спортсменку мы увидим в воскресенье в одной из смешанных дисциплин.

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УДАЧА ДЛЯ ДАРЬИ

Похоже, тезкам сегодня везло. Кроме Виролайнен — и Дарье Усановой из Казахстана, которая попала в десятку, что стало лучшим результатом в ее карьере. А также и Дарье Домрачевой, которая после призового места на чемпионате мира сумела подняться на пьедестал и на Кубке мира после изнурительных гонок предолимпийской недели в Корее. Спортсменка безупречно отстреляла и стала третьей, а по скорости вошла в семерку сильнейших. Она призналась, что до своих лучших кондиций ей еще далековато, но тем не менее прогресс с января более чем очевиден.

Экхофф одержала первую победу в сезоне, хотя на пьедестале уже несколько раз побывать успела. В преддверии домашнего этапа Кубка мира, который будет в этом сезоне заключительным, Экхофф заработала себе дополнительную мотивацию и уверенность, несмотря на то, что главные цели уже позади.

Дальмайер сегодня пусть и не выиграла, но серебро позволило ей оторваться в общем зачете преследовательниц Габриэлы Коукаловой и Кайсы Мякяряйнен. На выступлении последних, похоже, сказался сложный график соревнований. Но если Коукалова стала 13-й с одним промахом, то финка на своей домашней трассе провалилась — четыре промаха и 49-е место, несмотря на то, что традиционно ходом она была одной из лучших. И если у Габриэлы есть шансы поправить положение в пасьюте, то Мякяряйнен побороться за медали будет крайне сложно.