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10 марта 2017, 22:34 | Биатлон | Чемпионат.com

Виролайнен: Каждую гонку начинала с надеждой вернуться

Успешное возвращение, проблемы со здоровьем на ЧМ, разлука с мужем и выигранный хрустальный кубок — в интервью Дарьи Виролайнен.

Обладательница Кубка IBU Дарья Виролайнен успешно вернулась на высший уровень и заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Увеличить
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Обладательница Кубка IBU Дарья Виролайнен успешно вернулась на высший уровень и заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Стартовав в последней группе, она добралась до цветочной церемонии и повторила лучший результат россиянок в этом году. Спецкор «Чемпионата» поговорил с Дарьей о сложном и неоднозначном сезоне, в котором очевидные успехи чередовались с неудачными попытками отобраться в команду.

 — Какие у вас впечатления от первой в сезоне и такой удачной гонки?
— Самое хорошее впечатление от того, что сегодня было хорошее самочувствие. Самое главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно. Но и, в принципе, результат. Я рада, что заехала в «шестёрку» лучших.

 — Чья была идея стартовать в последней группе?
— Стартовать в последней группе было моим желанием. Тренеры спросили мои предпочтения, и я сказала, что хочу в четвёртую группу.

 — Насколько это дало вам преимущество?
— Сегодня подморозило, когда мы уже откатывали лыжи, поэтому большой разницы не было, в какой группе стартовать. Просто кому-то ждать всегда тяжело, а мне всё равно, поэтому сегодня никаких сложностей я не испытывала.

 — Индивидуальную гонку на чемпионате мира в Контиолахти не вспоминали?
— Вспоминала. Там Екатерина Юрлова стартовала на последних номерах. Так что может и из-за этого сама выбрала один из последних номеров.

 — Насколько тяжело было вам почти весь сезон ждать этого шанса?
— Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала, что если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира. Поэтому на каждую гонку я настраивалась с надеждой, что наконец-то вернусь.

— Что для вас значит завоевание Кубка IBU?
— Это очень радостное и приятное событие. Года три назад я даже в призы не попадала на Кубке IBU, а сейчас чувствую себя здорово на каждой гонке и почти всегда попадаю в призы. Этот хрустальный глобус для меня очень много значит.

— Этот сезон вы могли бы занести себе в актив, если бы не проигрыши главных отборочных стартов: ноябрьского и декабрьского отборов и чемпионата Европы. Что помешало на них вернуться в основу сборной?
— Не знаю, всё время что-то мешало. Значит так и должно было быть. Но в то же время по сезону на Кубке IBU у меня всё сложилось хорошо.

— Что за проблемы со здоровьем помешали вам выступить на чемпионате мира?
— У меня действительно были проблемы со здоровьем. Это касается желудочно-кишечного тракта. Проблемы у меня были на протяжении долгого времени, но никак не могли поставить диагноз, поэтому мне пришлось ехать в Москву, проходить обследование и узнавать диагноз там. Другой возможности решить эту проблему, к сожалению, не было. Потом мне назначили лечение, я какое-то время продержалась на диете, принимала таблетки. Сейчас я чувствую себя намного лучше, что показывают и результаты.

 — Ваш супруг работает теперь в сборной Кореи. Часто пересекаетесь с ним на соревнованиях?
— Он в этом году работал на Кубке мира, поэтому нечасто доводилось видеться, но сейчас он рядом, и у нас всё хорошо.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
10.03.2017 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 19.18,4
2 Лаура Дальмайер Германия +18,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,4
4 Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия +34,8
5 Сьюзен Данкли США +34,9
6 Лиза Виттоцци Италия +37,0
7 Селия Эмонье Франция +39,8
8 Анаис Шевалье Франция +42,7
9 Мари Дорен-Абер Франция +45,3
10 Анна Магнуссон Швеция +46,0
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