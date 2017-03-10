Виролайнен: Каждую гонку начинала с надеждой вернуться
Успешное возвращение, проблемы со здоровьем на ЧМ, разлука с мужем и выигранный хрустальный кубок — в интервью Дарьи Виролайнен.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обладательница Кубка IBU Дарья Виролайнен успешно вернулась на высший уровень и заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Стартовав в последней группе, она добралась до цветочной церемонии и повторила лучший результат россиянок в этом году. Спецкор «Чемпионата» поговорил с Дарьей о сложном и неоднозначном сезоне, в котором очевидные успехи чередовались с неудачными попытками отобраться в команду.
— Какие у вас впечатления от первой в сезоне и такой удачной гонки?
— Самое хорошее впечатление от того, что сегодня было хорошее самочувствие. Самое главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно. Но и, в принципе, результат. Я рада, что заехала в «шестёрку» лучших.
— Чья была идея стартовать в последней группе?
— Стартовать в последней группе было моим желанием. Тренеры спросили мои предпочтения, и я сказала, что хочу в четвёртую группу.
— Насколько это дало вам преимущество?
— Сегодня подморозило, когда мы уже откатывали лыжи, поэтому большой разницы не было, в какой группе стартовать. Просто
— Индивидуальную гонку на чемпионате мира в Контиолахти не вспоминали?
— Вспоминала. Там Екатерина Юрлова стартовала на последних номерах. Так что может и
— Насколько тяжело было вам почти весь сезон ждать этого шанса?
— Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала, что если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира. Поэтому на каждую гонку я настраивалась с надеждой, что
— Что для вас значит завоевание Кубка IBU?
— Это очень радостное и приятное событие. Года три назад я даже в призы не попадала на Кубке IBU, а сейчас чувствую себя здорово на каждой гонке и почти всегда попадаю в призы. Этот хрустальный глобус для меня очень много значит.
— Этот сезон вы могли бы занести себе в актив, если бы не проигрыши главных отборочных стартов: ноябрьского и декабрьского отборов и чемпионата Европы. Что помешало на них вернуться в основу сборной?
— Не знаю, всё время
— Что за проблемы со здоровьем помешали вам выступить на чемпионате мира?
— У меня действительно были проблемы со здоровьем. Это касается
— Ваш супруг работает теперь в сборной Кореи. Часто пересекаетесь с ним на соревнованиях?
— Он в этом году работал на Кубке мира, поэтому нечасто доводилось видеться, но сейчас он рядом, и у нас всё хорошо.
|
|
|
|10.03.2017 19:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|19.18,4
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+18,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,4
|4
|Дарья ВИРОЛАЙНЕН
|Россия
|+34,8
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+34,9
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+37,0
|7
|Селия Эмонье
|Франция
|+39,8
|8
|Анаис Шевалье
|Франция
|+42,7
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+45,3
|10
|Анна Магнуссон
|Швеция
|+46,0
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter