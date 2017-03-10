Виролайнен: Каждую гонку начинала с надеждой вернуться

Обладательница Кубка IBU Дарья Виролайнен успешно вернулась на высший уровень и заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Стартовав в последней группе, она добралась до цветочной церемонии и повторила лучший результат россиянок в этом году. Спецкор «Чемпионата» поговорил с Дарьей о сложном и неоднозначном сезоне, в котором очевидные успехи чередовались с неудачными попытками отобраться в команду.



— Какие у вас впечатления от первой в сезоне и такой удачной гонки?

— Самое хорошее впечатление от того, что сегодня было хорошее самочувствие. Самое главное — я справилась со стрельбой, это было для меня очень важно. Но и, в принципе, результат. Я рада, что заехала в «шестёрку» лучших.



— Чья была идея стартовать в последней группе?

— Стартовать в последней группе было моим желанием. Тренеры спросили мои предпочтения, и я сказала, что хочу в четвёртую группу.



— Насколько это дало вам преимущество?

— Сегодня подморозило, когда мы уже откатывали лыжи, поэтому большой разницы не было, в какой группе стартовать. Просто кому-то ждать всегда тяжело, а мне всё равно, поэтому сегодня никаких сложностей я не испытывала.



— Индивидуальную гонку на чемпионате мира в Контиолахти не вспоминали?

— Вспоминала. Там Екатерина Юрлова стартовала на последних номерах. Так что может и из-за этого сама выбрала один из последних номеров.



— Насколько тяжело было вам почти весь сезон ждать этого шанса?

— Было тяжело, но мотивацию я без проблем находила постоянно, потому что понимала, что если буду хорошо выступать на Кубке IBU, то пробью себе дорогу на Кубок мира. Поэтому на каждую гонку я настраивалась с надеждой, что наконец-то вернусь.

— Что для вас значит завоевание Кубка IBU?

— Это очень радостное и приятное событие. Года три назад я даже в призы не попадала на Кубке IBU, а сейчас чувствую себя здорово на каждой гонке и почти всегда попадаю в призы. Этот хрустальный глобус для меня очень много значит.

— Этот сезон вы могли бы занести себе в актив, если бы не проигрыши главных отборочных стартов: ноябрьского и декабрьского отборов и чемпионата Европы. Что помешало на них вернуться в основу сборной?

— Не знаю, всё время что-то мешало. Значит так и должно было быть. Но в то же время по сезону на Кубке IBU у меня всё сложилось хорошо.