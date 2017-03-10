Домрачева: Счастлива, что два месяца тренировок дали результат

«Такие моменты как сегодня — это как комплимент для нас. Я счастлива быть на подиуме и проделать хорошую работу на рубеже. Я ничего особенного сегодня не ожидала. У меня нет огорчения, что проиграла Лауре на последних 500 метрах. Я счастлива, что два месяца тренировок дали результат. У меня немного другие ощущения на трассе в отличие от нормальной подготовки к сезону, но шаг за шагом я чувствовала себя лучше и уже способна бороться за награды», — передаёт слова Домрачевой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.