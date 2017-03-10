Домрачева: Счастлива, что два месяца тренировок дали результат
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она завоевала бронзовую медаль.
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«Такие моменты как сегодня — это как комплимент для нас. Я счастлива быть на подиуме и проделать хорошую работу на рубеже. Я ничего особенного сегодня не ожидала. У меня нет огорчения, что проиграла Лауре на последних 500 метрах. Я счастлива, что два месяца тренировок дали результат. У меня немного другие ощущения на трассе в отличие от нормальной подготовки к сезону, но шаг за шагом я чувствовала себя лучше и уже способна бороться за награды», — передаёт слова Домрачевой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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|10.03.2017 19:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|19.18,4
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+18,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,4
|4
|Дарья ВИРОЛАЙНЕН
|Россия
|+34,8
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+34,9
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+37,0
|7
|Селия Эмонье
|Франция
|+39,8
|8
|Анаис Шевалье
|Франция
|+42,7
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+45,3
|10
|Анна Магнуссон
|Швеция
|+46,0
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