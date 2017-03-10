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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29038051/
10 марта 2017, 21:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Счастлива, что два месяца тренировок дали результат

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она завоевала бронзовую медаль.

Белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Домрачева прокомментировала своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти где она завоевала бронзовую медаль. Увеличить
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«Такие моменты как сегодня — это как комплимент для нас. Я счастлива быть на подиуме и проделать хорошую работу на рубеже. Я ничего особенного сегодня не ожидала. У меня нет огорчения, что проиграла Лауре на последних 500 метрах. Я счастлива, что два месяца тренировок дали результат. У меня немного другие ощущения на трассе в отличие от нормальной подготовки к сезону, но шаг за шагом я чувствовала себя лучше и уже способна бороться за награды», — передаёт слова Домрачевой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
10.03.2017 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 19.18,4
2 Лаура Дальмайер Германия +18,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,4
4 Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия +34,8
5 Сьюзен Данкли США +34,9
6 Лиза Виттоцци Италия +37,0
7 Селия Эмонье Франция +39,8
8 Анаис Шевалье Франция +42,7
9 Мари Дорен-Абер Франция +45,3
10 Анна Магнуссон Швеция +46,0
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