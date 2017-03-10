Биатлонистка Виролайнен стала четвертой в спринте на этапе КМ в Финляндии

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Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 18,3 секунды; 1 промах), третье время показала Дарья Домрачева из Белоруссии (+20,4; 0).

Лучшей из россиянок оказалась Дарья Виролайнен (+34,8; 0), которая стала четвертой.

Восьмой кубковый этап сезона должен был пройти в Тюмени, однако был перенесен ввиду отказа от его проведения Союзом биатлонистов России после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.