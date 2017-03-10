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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29037853/
10 марта 2017, 21:11 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Виролайнен стала четвертой в спринте на этапе КМ в Финляндии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти. Спортсменка преодолел дистанцию 7,5 км за 19 минут 18,4 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

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Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 18,3 секунды; 1 промах), третье время показала Дарья Домрачева из Белоруссии (+20,4; 0).

Лучшей из россиянок оказалась Дарья Виролайнен (+34,8; 0), которая стала четвертой.

Восьмой кубковый этап сезона должен был пройти в Тюмени, однако был перенесен ввиду отказа от его проведения Союзом биатлонистов России после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
10.03.2017 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 19.18,4
2 Лаура Дальмайер Германия +18,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,4
4 Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия +34,8
5 Сьюзен Данкли США +34,9
6 Лиза Виттоцци Италия +37,0
7 Селия Эмонье Франция +39,8
8 Анаис Шевалье Франция +42,7
9 Мари Дорен-Абер Франция +45,3
10 Анна Магнуссон Швеция +46,0
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