Биатлонистка Виролайнен стала четвертой в спринте на этапе КМ в Финляндии
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти. Спортсменка преодолел дистанцию 7,5 км за 19 минут 18,4 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.
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Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 18,3 секунды; 1 промах), третье время показала Дарья Домрачева из Белоруссии (+20,4; 0).
Лучшей из россиянок оказалась Дарья Виролайнен (+34,8; 0), которая стала четвертой.
Восьмой кубковый этап сезона должен был пройти в Тюмени, однако был перенесен ввиду отказа от его проведения Союзом биатлонистов России после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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|10.03.2017 19:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|19.18,4
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+18,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,4
|4
|Дарья ВИРОЛАЙНЕН
|Россия
|+34,8
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+34,9
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+37,0
|7
|Селия Эмонье
|Франция
|+39,8
|8
|Анаис Шевалье
|Франция
|+42,7
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+45,3
|10
|Анна Магнуссон
|Швеция
|+46,0
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