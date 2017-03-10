Дарья Домрачева заняла третье место в спринте на этапе КМ в Финляндии

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Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами белоруска преодолела за 19 мин. 38,8 сек., не допустив ни одного промаха. Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи уступила лишь норвежке Тирил Экхофф, которая заняла первое место — 19 мин. 18,4 сек. (0+0), и лидеру общего зачета Кубка мира Лауре Дальмайер из Германии — 19 мин. 36,7 сек. (0+1).

/Будет дополнено/.