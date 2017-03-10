Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29037838/
10 марта 2017, 21:14 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева заняла третье место в спринте на этапе КМ в Финляндии

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 75 км с двумя огневыми рубежами белоруска преодолела за 19 мин. 388 сек. не допустив ни одного промаха. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами белоруска преодолела за 19 мин. 38,8 сек., не допустив ни одного промаха. Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи уступила лишь норвежке Тирил Экхофф, которая заняла первое место — 19 мин. 18,4 сек. (0+0), и лидеру общего зачета Кубка мира Лауре Дальмайер из Германии — 19 мин. 36,7 сек. (0+1).

/Будет дополнено/.

1.
Экхофф Т.
Норвегия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Домрачева Д.
Беларусь
10.03.2017 19:45 Контиолахти (Финляндия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Тирил Экхофф Норвегия 19.18,4
2 Лаура Дальмайер Германия +18,3
3 Дарья Домрачева Беларусь +20,4
4 Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия +34,8
5 Сьюзен Данкли США +34,9
6 Лиза Виттоцци Италия +37,0
7 Селия Эмонье Франция +39,8
8 Анаис Шевалье Франция +42,7
9 Мари Дорен-Абер Франция +45,3
10 Анна Магнуссон Швеция +46,0
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Домрачева: Трасса в Пхенчхане была подразбита, но время на ее подготовку есть

Домрачева: Трасса в Пхенчхане была подразбита, но время на ее подготовку есть

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заявила агентству «Р-Спорт», что у оргкомитета Игр-2018 еще достаточно времени для подготовки биатлонной трассы к Олимпиаде.
Еще 6 новостей  Все новости
28 февраля

Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека

Медики провели исследование привычек и образа жизни белорусов

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2017 года