Дарья Домрачева заняла третье место в спринте на этапе КМ в Финляндии
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами белоруска преодолела за 19 мин. 38,8 сек., не допустив ни одного промаха. Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи уступила лишь норвежке Тирил Экхофф, которая заняла первое место — 19 мин. 18,4 сек. (0+0), и лидеру общего зачета Кубка мира Лауре Дальмайер из Германии — 19 мин. 36,7 сек. (0+1).
/Будет дополнено/.
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|10.03.2017 19:45
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|19.18,4
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+18,3
|3
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+20,4
|4
|Дарья ВИРОЛАЙНЕН
|Россия
|+34,8
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+34,9
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+37,0
|7
|Селия Эмонье
|Франция
|+39,8
|8
|Анаис Шевалье
|Франция
|+42,7
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+45,3
|10
|Анна Магнуссон
|Швеция
|+46,0
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